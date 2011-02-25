209 مدرسه قرآنی در کردستان داِیر است

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، سالار عرفانی نسب شامگاه پنج شنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش استان کردستان، اظهار داشت: با توجه به یکی از طرح های وزارت آموزش و پرورش در راستای راه اندازی مدارس قرآنی در کشور، هم اکنون 209 مدرسه در سطح استان کردستان کار آموزش تخصصی قرآن به دانش آموزان و والدین آنها را انجام می دهند.

وی عنوان کرد: طرح راه اندازی مدارس قرآنی در استان کردستان در شیفت بعد از ظهر 209 مدرسه در سطح این استان راه اندازی و اجرایی شده است و خوشبختانه در ترم اول تحصیلی نیز بالغ بر 25 هزار دانش آموز در مناطق شهری و روستایی از برنامه های آموزشی این مدارس استفاده کرده اند.

معاون پرورشی و تربیت بدنی اداره کل آموزش و پرورش استان کردستان افزود: در قالب مدارس قرآنی دانش آموز در سه سطح روانخوانی و روخوانی، تجوید و مفاهیم تحت آموزش اساتید و معلمین قرآن قرار می گیرد و در پایان هر دوره نیز گواهی برای وی صادر می شود.

عرفانی نسب بیان داشت: در راستای آغاز به کار این طرح در استان کردستان، اداره کل آموزش و پرورش مبلغ 209 میلیون تومان را به این مدارس در جهت تجهیز و تامین امکانات مورد نیاز آموزش قرآن هزینه کرده است که با توجه به وسعت طرح انتظار می رود که از محل اعتبارات فرهنگی استان آموزش و پرورش مورد حمایت بیشتری قرار گیرد.

وی در پایان خواستار حمایت سایر دستگاه ها و سازمان های فرهنگی از آموزش و پرورش برای گسترش این طرح در میان سایر اقشار به ویژه والدین دانش آموزان شد و گفت: می طلبد که سایر دستگاه ها و سازمان های مسئول در این بخش امکانات و توانمندی های خود را در اختیار آموزش و پرورش قرار دهند.

در ادامه این جلسه همچنین دو دستور کار تشکیل شورای نظارت و هماهنگی بر مدارس قرآنی و همچنین شیوه انتخاب معلمان نمونه استان کردستان در سال آینده نیز مطرح و با بحث و بررسی اعضا موارد مور نیاز به تصویب رسید.