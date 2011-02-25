گسترش آموزشهای تخصصی قرآن در دستور کار قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، علیرضا شهبازی شامگاه پنج شنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش استان کردستان، اظهار داشت: گسترش آموزش های تخصصی قران کریم برای تمامی اقشار جامعه به عنوان یک دستور کار در اولویت برنامه های ادارات و سازمان های مسئول در استان قرار گیرد.

وی عنوان کرد: با توجه به نیاز مبرم در راستای گسترش آموزه های دینی و قرآنی در جامعه، آمادگی لازم برای اختصاص اعتبارات ویژه به این بخش وجود دارد و اداره کل آموزش و پرورش استان در کنار مدارس قرآن برای دانش آموزان این طرح را در میان سایر اقشار نیز گسترش دهد.

استاندار کردستان گفت: باید با برنامه ریزی و همچنین اطلاع رسانی دقیق والدین و سایر اقشار را نیز برای حضور در کلاس های آموزش تخصصی قرآن ترغیب کرد و این طرح را به عنوان یک اولویت در مناطق شهری و روستایی استان کردستان توسعه و گسترش داد.

در ادامه این جلسه همچنین در خصوص تشکیل شورای قرآن استان کردستان نیز بحث و بررسی شد که در پایان با نظرات حاضرین، اعضا شورای قرآن استان با حضور جمعی از مدیران کل استان از جمله استاندار کردستان، امام جمعه سنندج، مدیر مرکز بزرگ اسلامی غرب کشور، مدیر کل تبلیغات اسلامی، مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، مدیر کل حج و زیارت، مدیر کل صدا و سیما، مدیر کل آموزش و پرورش به همراه یکی از مدرسان و مربیان برجسته قرآنی در استان تشکیل شود.

بحث دیگر شورای آموزش و پرورش استان در خصوص تشکیل ستاد بزرگداشت مقام معلم و تجلیل از معلمین برتر کردستان در سال تحصیلی 90-89 بود که استاندار کردستان از تمامی دستگاه های دولتی خواست که در این برنامه مشارکت و همکاری فعالی داشته باشند.