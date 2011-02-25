ورزش راهی برای نزدیکی ملتها به هم است

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، شیهان بورزا شامگاه پنج شنبه در نشستی خبری افزود: همه کشورهای صاحب سکو و مدال در کاراته دوست دارند در مسابقات آن‌ها از ورزشکاران ایرانی استفاده کنند چون آن‌ها در کاراته بسیار فوق‌العاده هستند .

وی همچنین ادامه داد: حضور استادی مثل ماتسوشیما به عنوان بزرگ‌ترین مرد در سبک کیوکوشین مهم‌ترین برگ برنده ایران و اصفهان در این سری از بازی‌ها است .

بورزا در تشریح مبارزات و ورزش‌های رزمی افزود: هماهنگی و اجرای این بازی‌ها بسیار سخت است ولی برپایی آن‌ها در این منطقه رویداد بسیار مهمی است که باعث نزدیک شدن ملت‌ها به هم می‌شود.

وی با اشاره به اینکه در آینده می‌توان حیطه این ورزش‌ها را گسترش داد و از محدودیت‌های قاره ایی آن‌ها را خارج کرد، بیان داشت: مسابقات ورزشی فرصت خوبی است تا فرهنگ‌ها با هم تبادل شوند و مردم نقاط مختلف دنیا با هم دست دوستی بدهند .

رئیس سابق سبک کیوکوشین کاراته ماتسوشیما در اتحادیه اروپا ادامه داد : در حال حاضر به وسیله همین مسابقات دوستی عمیق و محکمی میان اروپایی‌ها و ایرانی‌های ورزشکار به وجود آمده و ما به داشتن این دوستان افتخار می‌کنیم .

شیهان بورزا در پاسخ به سوالی مبنی بر تشریح وضعیت کاراته کاهای ایرانی در سبک کیوکوشین اظهار داشت: آنچه تا اینجا من دیده‌ام کاراته کاهای ایرانی به لحاظ تکنیک فردی و قدرت بدنی در وضعیت بسیار خوبی به سر می‌برند و در مجموع تیم کاراته پایتخت اصفهان در سطح فنی بالایی در این مسابقات شرکت داشته است .

گفتنی است شیهان بورزا که در حال حاضر رئیس سبک کیوکوشین کاراته ماتسوشیما در مجارستان است که در زمان تاسیس این سبک در سال 1998 تا سال 2003 سمت ریاست سبک کیوکوشین کاراته ماتسوشیما را در اروپا عهده دار بود .

مهم‌ترین دستاورد این مسابقات دوستی‌هایی است که در آینده شکل می‌گیرد

رئیس سبک کیوکوشین کاراته ماتسوشیما اتحادیه اروپا نیز گفت: تا اینجا همه باور کرده‌اند که در ایران کاراته جایگاه خوبی میان مردم ایران دارد .

شیهان رکس افزود: میزبانی‌ها برای هر میزبانی همراه با هزینه‌هایی است و حتماً کاراته در قلب مدیر شرکت پایتخت وجود دشت که ما اکنون در اصفهان هستیم.

وی ضمن قدردانی فراوان از حضور کانچو ماتسوشیما به این مراسم که موجب رسمی تر شدن مسابقات شده افزود: کاراته در ایران هم رشته مدال آوری است و هم رشته قهرمان پروری است و این مسئله را کاراته کارهای ایرانی ثابت کرده اند.

شیهان رکس ادامه داد: در ایران سازمان های ورزشی قوی و با برنامه ایی وجود دارد و مدالهایی که زنان و مردان ایرانی در رشته های رزمی می‌آورند گویای این نکته است .

رئیس سبک کیوکوشین کاراته ماتسوشیما اسپانیا به تاریخچه این رشته اشاره و اظهار داشت: کیوکوشین کای یکی از سبک‌های کاراته و یکی از محبوب‌ترین رشته‌های رزمی در سراسر دنیاست که توسط ماسوتاتسو اویاما (۱۹۹۴-۱۹۲۳) رزمی کار اسطوره‌ای کره‌ای الاصل بنیان نهاده شد.

وی که یکی از شاگردان استاد اویاما است با بیان این مطلب که معنای اصلی کاراته به معنی مبارزه کردن با دست خالی در مقابل هر سلاحی است ، اضافه کرد: استاد اویاما عقیده داشت هدف برگزاری مسابقات مشخص شدن برنده و بازنده نیست بلکه مهم دوستی هایی است که بعد از آن شکل خواهد گرفت.

شیهان رکس در ادامه رشته ای مثل کاراته را یکی از راههای اعتلای فردی و جمعیتی دانست و گفت: مبارزه و مسابقه ای که با احترام و تواضع شروع می‌شود و با احترام و تواضع هم به پایان می رسد می تواند همگان را صلح جهانی دعوت کند.

گفتنی است شیهان رکس از ابتدای سال 2003 تاکنون ریاست سبک کیوکوشین کاراته ماتسوشیما را در اروپا به عهده دارد.