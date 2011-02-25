رایزنی اوباما با سران فرانسه، انگلیس و ایتالیا درباره لیبی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شینهوا، در این بیانیه آمده است: اوباما به طور جداگانه با "نیکلا سارکوزی" رئیس جمهوری فرانسه، "دیوید کامرون" نخست وزیر انگلیس و "سیلویو برلوسکونی" نخست وزیر ایتالیا درباره اوضاع لیبی گفتگوی تلفنی کرده و خواستار اقدامات فوری درباره لیبی شده است.

اوباما در این گفتگوی تلفنی روسای جمهور فرانسه و انگلیس و نخست وزیر ایتالیا را از اقدامات اخیر آمریکا در کشور لیبی مطلع کرده است. در همین حال "پی. جی. کراولی" سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه گفت: ایالات متحده به اعمال تحریم های اقتصادی علیه دولت لیبی و همچنین اقدامات چندجانبه می اندیشد.

سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا همچنین گفت: 35 نفر از کارمندان و اعضای خانواده آنها در معرض خطرات این درگیریها قرار دارند و باید از خاک لیبی خارج شوند.

وی در ادامه یادآور شد که واشنگتن بدنبال راههای دیگری برای خارج کردن این افراد از لیبی ظرف روزهای آینده است.

