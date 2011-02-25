به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، عبدالله صبویی از اعضای انجمن دانشجویان مسلمان دانشگاه فلوریدای مرکزی گفت: باورهای نادرست و کلیشه‌ای بسیاری درباره دین اسلام وجود دارند، اما ما قصد داریم از راه ارتقای آگاهی درباره اسلام از طریق آموزش هم بتوانیم به رفع این باورها کمک کنیم و هم دانش افراد جامعه را ارتقا دهیم.

علی شیتا سخنگوی انجمن دانشجویان مسلمان دانشگاه فلوریدای مرکزی ، پزشک بخش اورژانس ، مدرس مطالعات اسلامی در موسسه المغرب و رئیس سابق این انجمن گفت: مفهوم جهاد یکی از موضوعاتی است که بیشترین سوء تعبیر درباره آن وجود دارد. معانی زبان شناسی این واژه جهد و تلاش است. آشنایی با زبان عربی می‌تواند برخی از مشکلاتی که در این راه وجود دارد را از بین ببرد.

وی با ارائه نمونه‌ها و مثالهای متعددی اظهار داشت که این مفاهیم در اسلام با آنچه باورهای نادرست امروزی بیان می‌کنند بسیار متفاوت هستند.

صبویی نیز اظهار داشت: مردم باید اسلام و مسلمانان را بشناسند تا بتوانند میان افراط‌گرایان و مسلمانان واقعی تمایز قائل شوند.

محمد عبدل نایب رئیس انجمن دانشجویان مسلمان کالج والنسیا اظهار داشت: بسیاری از گروهها و انجمنهای اسلامی برای گسترش آگاهی عمومی درباره اسلام همکاری می‌کنند اما مشکل اصلی اینجاست که بسیاری از مردم برای جستجوی اطلاعات بیشتر به جای اتکا به اخبار رسانه‌های متعصب هیچ زحمتی به خود نمی‌دهند.

شیتا گفت: تروریسم هیچ دینی ندارد. مردم از دین برای توجیه قتل، انحراف در دین و کنترل بر دیگران سوء استفاده می‌کنند. درحالی که تیموتی مک وین بمب گذار اوکلوهما و آدولف هیتلر خود را مسیحی توصیف کرده‌اند هیچ کس هنگام اشاره به آنها از هویتهای دینی آنها استفاده نمی‌کند چرا که آنها هیچ نسبتی با کل دین مسیحیت ندارند همانطور که افراط گرایانی که خود را به اسلام نسبت می‌دهند مسلمان نیستند.

سخنگوی انجمن دانشجویان مسلمان دانشگاه فلوریدا مرکزی اظهار داشت: ریشه باورهای نادرست درباره اسلام سه مورد است. استفاده نادرست از منابع اطلاعاتی، استفاده از منافع غیر قابل قبول و عدم داشتن دانش جامع .

براساس اظهارات این مدرس مطالعات اسلامی، استفاده از عبارات خارج از بافت اصلی قرآن موجب شده تا باورهای غلط و نادرستی در جامعه رواج یابد. علمای مسلمان و مسیحی سالها متون دینی خود را برای رسیدن به درک جزئیات مورد مطالعه قرار می‌دهند ، همانطوری که من با خواندن انجیل متی نمی‌توانم درباره تمام عبارتهای انجیل اظهار نظر کنم.

بسیاری از مسلمانان امریکایی نسبت به سوء‌باورها که به تبعیض نژادی و دینی علیه آنها منتهی می‌شود اعتراض دارند. در همین راستا گزارشهای متعددی از این تبعیضها به مقامات اجرای قانون ارائه می‌شود اما بسیاری به علت بی اعتمادی به پلیس گزارش نکرده باقی می مانند.

رویدادهای پس از یازدهم سپتامبر به روند گسترش اسلام‌هراسی در جامعه امریکا کمک کرده تا جایی که بسیاری از متعصبان و افرادی که تحت تأثیر ستادهای تبلیغاتی ضد اسلام و رسانه‌ها قرار گرفته با دستاویز قرار دادن این باورهای نادرست حملات لفظی و در برخی موارد فیزیکی علیه مسلمانان داشته‌اند.