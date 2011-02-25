به گزارش خبرنگار مهر، نخستین همایش فرهنگ‌ نویسی علامه دهخدا، پنج‌شنبه 5 اسفند با حضور محققان و پژوهشگران عرصه فرهنگ نویسی در موسسه لغت‌نامه دهخدا واقع در مجموعه موقوفات افشار برگزار شد.

در ابتدای این برنامه علی افخمی رئیس موسسه لغت‌نامه دهخدا ضمن اشاره به چگونگی برگزاری این مراسم گفت: امروز به مقوله فرهنگ‌ نگاری توجه زیادی نمی‌شود. حوزه زبان‌شناسی دریایی از معارف است و کار در این زمینه می‌تواند موجب شکوفایی فرهنگ نگاری شود ولی تا به حال به چنین موضوعی کمتر توجه شده است.

وی افزود: نمی‌دانم چه حکمتی دارد که زبان‌شناسان نیز کمتر به این موضوع توجه داشته‌اند. باید کاری کنیم تا فرهنگ‌ نویسی و زبان‌شناسی جدا از یکدیگر قرار نگیرند. سال‌ها پیش مرحوم دهخدا فعالیت‌های خود در این زمینه را آغاز کرد که حاصل زحماتش سنتی به نام لغت‌نامه دهخدا شده است. به‌نظرم باید کمی هم به بخش تاریخی این موضوع توجه داشته باشیم. لغت‌نامه دهخدا در سال 72 به‌صورت لوح فشرده منتشر شد که طبق وصیت مرحوم دهخدا اجازه دخل و تصرف در آن را نداشتیم.

رئیس موسسه لغت‌نامه دهخدا ادامه داد: زحمات زیادی کشیده شده است تا این چراغ روشن نگاه داشته شود. کار علم نباید محدود به یک حوزه باشد. این مکان موسسه ای است که 70 سال سن دارد و مرحوم دهخدا سنگ بنایش را گذاشته است. امیدوارم بتوانیم با استمرار دادن برگزاری چنین همایش‌هایی و انتشار پیام این برنامه‌ها، خدمتی به زبان و ادب فارسی کرده باشیم.

در ادامه این همایش سعید رفیعی خضری پژوهشگر ادبیات معاصر فرهنگستان زبان و ادب فارسی با محور موضوعی اصطلاحات تخصصی در فرهنگ‌های عمومی گفت: اصطلاحات براساس محتوا به 3 دسته عمده تقسیم می‌شود: اول اصطلاحاتی که مختص حوزه خاصی هستند. دوم واژگانی که به چندین حوزه تعلق دارند و سوم اصطلاحاتی که عام هستند. البته اصطلاحاتی هم وجود دارند که در نوع بافت از یکدیگر جدا می‌شوند.

وی افزود: فرهنگ نویسی که با این معانی آشنایی داشته باشد، می‌داند اصطلاحی که در حوزه تخصصی کاربرد دارد نباید وارد حوزه عام شود. فرهنگ نویس می‌داند که فرهنگ ابزاری است برای انتقال حجمی معین و تعریف شده به جامعه که البته مورد نیاز جامعه است.

رفیعی خضری گفت: وقتی اصطلاحی ویژگی خود را از دست داد و از حوزه تخصصی وارد حوزه عام می‌شود فرایند اصطلاح‌گردانی رخ داده است. البته هر اصطلاحی ممکن است تحت تاثیر فرایند اصلاح‌گردانی واقع نشود.