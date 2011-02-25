شبهای پرمخاطب موسیقی شیراز

به گزارش خبرگزاری مهر از شیراز، جشنواره موسیقی فجر شیراز از دوم ماه جاری شروع شده و تا هشتم نیز ادامه دارد و در این رهگذر شیراز شبهای پرمخاطب موسیقی را پذیرایی می کند.

چهار شب اول اجرای برنامه با استقبال گسترده هنردوستان استان فارس آغاز شده و هر شب نیز بر شمار مخاطبان جشنواره افزوده می شود.

جشنواره موسیقی فجر را شاید بتواند یکی از رخدادهای مهم موسیقی فاخر در استان فارس و شهر شیراز برشمرد.

اجرای گروه "مشتاق" با قطعاتی در دستگاه ماهور

در شب اول این جشنواره گروه "مشتاق" به سرپرستی مژگان شیرازی برای بانوان دوستدار موسیقی استان فارس به اجرای برنامه پرداخت.

این گروه با خوانندگی بزرگ منش قطعات خود را روی صحنه تالار حافظ شهر شیراز اجرا کردند.

این برنامه در بخش نخست با اجرای قطعاتی در دستگاه ماهور شامل پیش درآمد، بهار جان ها، رِنگ شَلخو، سرو چمن، ترانه، چهار پاره، ای تیر غمت، رِنگ کوروغلی برگزار شد.

در بخش دوم اجرای قطعاتی در دستگاه چهارگاه شامل مقدمه، کو یاری، سلام صبحگاهی، مثنوی ، پروانه ، می گذرم ، رِنگ را به اجرا گذاشتند.

موزیسین های زن استان فارس در این اجرا حضور داشتنه اند و برای اجراهای آتی استان فارس نیز از اساتید موسیقی سطح استان،‌ دعوت به عمل آمده است.

اجرای گروه موسیقی ایرانی خموش پر طنین و محکم

در شب دوم برگزاری بیست و ششمین جشنواره بین المللی موسیقی فجر در شیراز، گروه موسیقی ایرانی خموش به سرپرستی محمد ذاکر حسین و آواز علی زند وکیلی به اجرای برنامه پرداخت.

این برنامه طی دو نوبت 18 و 30 دقیقه و 21 میان استقبال چشمگیر نام آوران موسیقی استان فارس روی صحنه رفت.

نکته قابل توجه اینکه در نوبت دوم برنامه، اجرای پر طنین و محکم گروه که با فاصله زمانی کمی نسبت به نوبت اول انجام شد، نشانگر کار حرفه ای این گروه بود.

اجرای گروه موسیقی"KARYSTOS" یکی از معتبرترین گروه های موسیقی محلی"Evia" یونان

سومین شب این جشنواره شاهد حضور گروه موسیقی"KARYSTOS" از یونان بود گروهی که در سال 1990 تاسیس شد و از آن پس به یکی از معتبرترین گروه های موسیقی محلی"Evia" یونان تبدیل شد.

موسس گروه و همچنین موسسه مدرسه موسیقی"Orpheas" آقای«Zacharias Palamidis» است.

یکی از شاخص ترین پیشینه های این گروه ، یک اجرا همراه با دو افسانه موسیقیایی یونانی به نام های«Yiannis Markopoulos» و«Mimis Plesas» در یک کنسرت در کشور آلمان بوده است..

در چهارمین شب از جشنواره موسیقس فجر آثاری معروف از آهنگسازان نامی یونانی نظیرTheodorakis ،Hatzidakis ،Tsitsanis ،Loizos ،Spanos ،vamvakaris و دیگران همچنین آهنگهای سنتی یونانی ازAsiaminor ،Aegean ،Thrace و دیگر مناطق یونان اجرا شد.

بیش از 20 کنسرت توسط این گروه در تابستان هر سال با همکاری شهرداری«Amarousiou» در آتن برگزار می شود، همچنین این گروه حضور فراوانی در برنامه های تلویزیون و ضبط های فراوان رادیویی داشته است.

جشنواره بین المللی موسیقی فجر شیراز از دوم تا هشتم اسفند ماه و همزمان در تهران حال برگزاری است.