ژانر "حماسه عرفانی" مغفول مانده است

حسینعلی قبادی در گفتگو با خبرنگار مهر، در ابتدا ضمن ابراز تاسف از مغفول ماندن ژانر "حماسه عرفانی" در دانشگاه‌های کشور، با ذکر مقدمه‌ای یادآور شد: یکی از راه‌های غنی‌سازی نقد ادبی در کشور ما بازخوانی میراث‌های ادبی ایرانی است یعنی ما باید به روشی مسلح شویم که بتوانیم ضمن بازکاوی میراث‌های بلند و جهانی ایران اسلامی آنها را متناسب با مخاطب مروز تبیین کنیم.

وی افزود: مفروض من در طرح این مدعا که ژانری مانند "حماسه عرفانی" مغفول مانده، این است که میراث‌های ادبی و مآثر فرهنگی ما بالقوه ظرفیت و توان اینگونه نظریه‌پردازی‌ها را دارد. خلق شاهکارهای موفق در ادبیات ما قطعاً نمی‌توانسته و نمی‌تواند بی‌پشتوانه باشد به ویژه که این آفرینش‌ها متداول، پویا، مستمر، سیال و بی انقطاع بوده است.

این استاد زبان و ادبیات فارسی ادامه داد: من بر این اساس معتقدم مهمترین ژانری که در این میانه نهفته است، "حماسه عرفانی" است و دلیل مدعایم هم این است که اگر در ژرف‌ساخت آثاری همچون غزلیات شمس و بخشی از دواوین عرفایی مانند حافظ، سنایی و سهروردی مداقه کنیم، درمی‌یابیم که هم از لحاظ ادبیت و تصویرسازی در ادبیات و هم از جهت اسطوره‌های باستانی ایرانی، بسیار غنی هستند.

قبادی گفت: بارزترین نمونه ژانر "حماسه عرفانی" حماسه سیمرغ در منطق‌الطیر عطار است که هم یک اسطوره ایرانی است و هم در نقطه اوج عرفان قرار دارد. اگر به کارکرد اجتماعی منطق‌الطیر سیمرغ در دوران میانه تمدن اسلامی نگاه کنیم، درمی‌یابیم که این حماسه عرفانی محل تجمع و نقطه تلاقی اسطوره‌های ایرانی، عرفانی، اسلامی و معرفت دینی است.

این دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس اضافه کرد: با این حال متاسفانه هنوز بسیاری از بزرگان ، حماسه عرفانی را به عنوان یک ژانر نپذیرفته‌اند و پژوهش‌های بسیار کمی در این رابطه صورت گرفته است.