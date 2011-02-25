به گزارش خبرگزاری مهر، شدت رایحه پوست بدن انسان در میان تمامی جاندارانی که بر روی زمین ساکن هستند مانند ندارد. ویژه بودن رایحه بدن انسان از آن رو است که تقریبا تمامی بخشهای بدن انسان رایحه خاص خود دارند در حالی که موجودات میکروسکوپی که بر روی بدن انسان زندگی می کنند نیز هر کدام از خود رایحه ای ایجاد می کنند.

بر اساس مطالعات جدید این بوی تند و تیز و قوی دست کم دو گونه از حشرات را به سوی خود جذب می کند و درک عاملی که منجر به جذب این حشرات می شود می تواند در پیشگیری از گسترش بیماری هایی از قبیل مالاریا و تب زرد جلوگیری کند.

به گفته محققان دانشگاه "واگنینگن" میکروارگانیزمهایی که بر روی پوست بدن انسان زندگی می کنند از مواد موجود بر روی پوست و تعریق بدن برای متابولیسم خود استفاده می کنند و مواد غیر فراّر را به مواد فراّر تبدیل می کنند. محققان با بررسی ساختار شیمیایی عرق بدن انسان دریافتند مواد فراّر موجود در عرق بدن می تواند عامل تعیین کننده برای انسان دوستی حشرات باشد در حالی که این حشرات می توانند ناقل بیماری های مهلک مانند مالاریا یا تب زرد باشند.

عرق بدن انسان ترکیبی پیچیده از دی اکسید کربن، آمونیاک، اسید لاکتیک و هفت اسید کربوکسیلی دیگر است که این اسیدها رایحه عرق را ایجاد کرده و همین هفت اسید کربوکسیلی حشرات را به شدت به سوی خود جذب می کند.

در حالی که انسانها همواره بر این باور بوده اند که بدن حیوانات نسبت به انسان از بوی ناخوشایندتری برخوردار است اما مطالعات نشان می دهند تعداد مواد بودار فرار بر روی پوست حیواناتی مانند پرنده ها و پستانداران بسیار کمتر از انسانها است. برای مثال بر روی پرهای مرغ و موهای زرافه تنها چند اسید کربوکسیل یافته شده است.

بر اساس گزارش ان بی سی، محققان برای انجام این تحقیق توزیع، عملکرد و میزان ترشحات غدد مختلف پوستی بدن انسان را با دیگر جانداران مقایسه کردند که بر اساس این مطالعه بوی بدن انسان از بوی بدن بسیاری از جانداران تندتر و ناخوشایندتر است. از سویی دیگر مطالعه بر روی حشرات نشان داده است که این جانداران کودکان و افرادی که بوی خوب بدهند را کمتر نیش می زنند.