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۶ اسفند ۱۳۸۹، ۱۰:۴۲

لاریجانی در یادواره شهیدخرازی:

برخلاف تصور امریکا مردم بازیگران اصلی صحنه خاورمیانه هستند

برخلاف تصور امریکا مردم بازیگران اصلی صحنه خاورمیانه هستند

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به سفرهای متعدد سران کشورهای اروپایی و امریکا به کشورهای منطقه برای مدیریت وضع موجود گفت: این سفرها نتیجه‌ای نخواهد داشت زیرا بر خلاف تصور امریکایی‌ها و صهیونیست‌ها بازیگران اصلی صحنه خاورمیانه امروز مردم هستند نه دولت‌ها.

به گزارش خبرگزاری مهر،علی لاریجانی در یادواره شهیدخرازی که با حضور جمعیت انبوهی از مردم تهران و مسئولان بلندپایه لشگری وکشوری در تالار بزرگ وزارت کشور برگزار شد،  تصریح کرد: حضور بی شمار مردم در یادواره گرامیداشت شهید خرازی و تجلیل باشکوه از او، حق این شهید بزرگوار بود.

لاریجانی تصریح کرد: نقش شهید خرازی در هشت سال دفاع مقدس بی نظیر بود صلابت و روحیات او، از این شهید بزرگ شخصیتی نادر و خلاق آفریده بود.
 
وی با اشاره به یکی از سخنان این شهید مبنی بر اینکه چیزی جز معنویت جنگ ما را پیروز نکرد، تصریح کرد: رابطه شهید خرازی با خداوند عاشقانه و بدون حایل بود.
 
رئیس مجلس شورای اسلامی با نقل احادیثی از پیامبر بزرگ اسلام و روایاتی از ائمه اهل بیت به توصیف شخصیت شهید خرازی پرداخت و افزود: همانطور که پیامبر فرموده است شهدا پس از مرگ از خدا می‌خواهند که برای ادامه فضیلت‌ها و رشادت‌ها به صحنه های نبرد برگردند و دین خدا را یاری کنند.
 
لاریجانی به سخنان شهید خرازی نیز اشاره کرد و افزود: پیروزی بدون رضایت خدا ناراحتی دارد، شکست با رضایت خدا سعادت و فضیلت است.
 
رئیس قوه مقننه اظهار داشت: در دنیای امروز درک معنی شهادت دشوار است؛ زیرا ویژگی دنیای امروز پشت کردن به خدا و از خود بیگانگی است.
 
وی همچنین با تشریح سبک زندگی اسلامی خاطرنشان کرد: در زندگی اسلامی رابطه خدا و بنده عاشقانه است و حایلی در میان نیست.
 
 نماینده مردم قم در مجلس گفت: شهید خرازی و دیگر همرزمانش در جبهه‌های نبرد حق علیه باطل تنها از سرزمین بزرگ ایران دفاع نکردند؛ بلکه مبارزه آنان آفریننده راه و گذرگاهی بود که امروز ملت‌های متدین خاورمیانه با شناختن این راه به سوی ایجاد دولت های مردم سالار و دین مدار حرکت می کنند.
 
لاریجانی با بیان اینکه راهی را که شهدای دفاع مقدس به ملت‌های جهان نشان داده بودند در حال گسترش است افزود: ظرف بیست سال اخیر امریکا خود را قدرت بزرگ می‌دانست و سعی در مدیریت جهان داشت اما امروزه با بیداری دینی مردمان خاورمیانه امریکایی ها دچار یک سردگمی بزرگ سیاسی شده‌اند.
 
رئیس قوه مقننه گفت: امریکایی‌ها فکر می‌کردند جنگ عراق پلی برای فتح خاورمیانه است؛ اما تحولات اخیر نشان داد که آنها هنوز روحیه خداپرستی و دین مداری ملت‌های منطقه را نشناخته‌اند.
 
وی افزود: آنچه امروز خاورمیانه در صدد دستیابی به آن است واقعیت مرموزی است که امریکایی‌ها تنها شعارش را سر می‌دادند.
 
نماینده مردم قم تصریح کرد: سفرهای متعدد سران کشورهای اروپایی و امریکا به کشورهای منطقه برای مدیریت وضع موجود نتیجه‌ای نخواهد داشت؛ زیرا بر خلاف تصور امریکایی‌ها و صهیونیست‌ها بازیگران اصلی صحنه خاورمیانه امروز مردم هستند نه دولت‌ها.
 
لاریجانی تاکید کرد: تغییرهای اساسی رخ داده در خاورمیانه نتیجه تلاش‌ها و رشادت های امثال شهید خرازی و مصداق عینی و بارز رهنمودهای رهبر بزرگ انقلاب اسلامی امام خمینی (ره) است.
 
وی با اشاره به سخنان امام (ره) فضیلت روحی شهادت طلبی و آمادگی همیشگی مسلمانان واقعی برای شهادت در راه خدا و مردم تصریح کرد: گسترش روحیه شهادت جویی در منطقه به جهانیان آموخته است که ملت هایی که روحیه شهادت دارند پیروزی نهایی با آنهاست؛ چرا که این وعده خداوند است.
کد مطلب 1260953

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