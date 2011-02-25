به گزارش خبرنگار مهر از جزیره لاوان، هاشم نامور در جمع خبرنگاران با اشاره به پیشرفت 72 درصدی طرح توسعه و بهنیه سازی پالایشگاه نفت لاوان از بهره برداری فاز اول این طرح نفتی تا بهار سال آینده خبر داد و گفت: با راه اندازی این طرح امکان تولید بنزین با استاندارد یورو پنج اروپا و گازوئیل کم گوگرد (گازوئیل با گوگرد کمتر از 50 پی.پی.ام) فراهم می شود.

مدیرعامل پالایشگاه لاوان با اعلام اینکه تا سه ماه آینده با راه اندازی واحدهای تقطیر ظرفیت پالایش نفت ایران حدود 20 هزار بشکه در روز افزایش می یابد، تصریح کرد: همچنین افزایش 1.8 میلیون لیتری تولید بنزین، 190 تنی گاز مایع (ال.پی.جی)، یک میلیون لیتر سوخت جت و 30 تن گوگرد از دیگر مزیتهای راه اندازی این طرح است.

این مقام مسئول با بیان اینکه با راه اندازی طرح توسعه پالایشگاه لاوان درجه آرام سوزی بنزین به 95 افزایش می یابد، اظهار داشت: در حال حاضر طراحی پایه طرح توسعه این واحد پالایشگاهی 100درصد، ساخت واحدهای تقطیر 90 درصد، واحدهای تحت لیسانس 63 درصد، تعویض خط لوله فرسوده 100 درصد و واحد یوتیلیتی 77 درصد پیشرفت اجرایی دارند.

وی با تاکید بر اینکه تا پایان سال آینده امکان راه اندازی طرح جامع توسعه پالایشگاه نفت لاوان فراهم می شود، بیان کرد: هم اکنون خوراک نفت خام این واحد پالایشگاهی از چهار میدان بلال، رشادت، سلمان و رسالت تامین می شود.

نامور با یادآوری اینکه با راه اندازی طرح توسعه این واحد پالایشگاهی روزانه 20 هزار بشکه از میعانات گازی پارس جنوبی به پالایشگاه لاوان ارسال خواهد شد، اظهار داشت: مجموع سرمایه گذاری برای توسعه پالایشگاه لاوان را 243 میلیون دلار در بخش ارزی و 250 میلیارد تومان در بخش ریالی است.

مدیر عامل پالایشگاه لاوان همچنین با اشاره به این موضوع که در شرایط فعلی پالایشگاه نفت لاوان جز پالایشگاههای زیان ده کشور به شمار می رود، تاکید کرد: با تکمیل طرح توسعه این واحد پالایشگاهی و تولید محصولاتی با ارزش افزوده میزان سودآوری پالایشگاه لاوان افزایش می یابد.

وی با بیان اینکه با تکمیل طرح توسعه هزینه پالایش یک بشکه نفت در این پالایشگاه از 4.12 دلار فعلی به 1.8 دلار کاهش می یابد، تبیین کرد: همچنین میزان حاشیه سود پالایش نفت پالایشگاه از منفی 1.4 به مثبت 1.4 دلار افزایش خواهد یافت.

این مقام مسئول در پاسخ به سئوال مهر مبنی بر فاقد توجیه اقتصادی بودن اجرای طرح توسعه پالایشگاه لاوان در خلیج فارس، توضیح داد: پیش از اجرای این طرح توجیه فنی و اقتصادی آن توسط دستگاههای مختلف دولتی مورد بررسی قرار گرفته است و با توجه به تولید محصولاتی با ارزش افزوده قطعا اجرای این پروژه توجیه دارد.

نامور همچنین در پاسخ به سئوال دیگر مهر مبنی بر دلایل تاخیر 25 درصدی در توسعه پالایشگاه لاوان، گفت: با توجه به موقعیت جغرافیایی پالایشگاه لاوان در خلیج فارس و مشکلات انتقال تجهیزات سنگین و عظیم جثه به جزیره اجرای این طرح را با تاخیرهایی مواجه کرده است.

مدیرعامل پالایشگاه لاوان از واگذاری ساخت برخی از تجهیزات و ماشین آلات به سازندگان داخلی به عنوان یکی دیگر از دلایل تاخیر در اجرای این طرح نفتی یاد کرد و افزود: ساخت برخی از این تجیهزات توسط سازندگان داخلی برای اولین بار در سطح صنعت نفت انجام می شود.