کشف قدرت جادویی موشها در ترمیم قلبهای شکسته

به گزارش خبرگزاری مهر، برخی از ماهی ها و دوزیستان مانند زبرافیشها پس از آسیب دیدن بافت قلبی می توانند در طول حیات خود بافتهای جدید و ترمیمی تولید کنند، در حالی که پستانداران بالغ از انجام این کار عاجزند و تنها جنین پستانداران هستند که می توانند به ترمیم بافتهای آسیب دیده خود بپردازند.

محققان دانشگاه تگزاس به منظور بررسی این پدیده پس از متولد شدن جنین پستانداران مطالعات خود را بر روی نوزاد موش آغاز کردند. آنها 15 درصد از بطن چپ قلب موشی یک روزه را برش دادند و زمانی که پس از 21 روز تمامی قلب موش خارج شد محققان مشاهده کردند 99 درصد از جراحت ایجاد شده ترمیم شده است.

بررسی های بعدی نشان داد عملکرد قلبهای ترمیم شده موشهای نوزاد با قلبهای سالم و دست نخورده موشها هیچ تفاوتی نداشته و به همان خوبی است. اما زمانی که همین عملیات بر روی قلب موشی 7 روزه انجام گرفت، قلب ترمیم نشد و محققان دریافتند قدرت التیام بخشی جراحات در موشها در این سن از بین می رود.

هنوز مشخص نیست این فرایند ترمیمی به چه شکل رخ می دهد اما مشاهده میکروسکوپی سلولهای قلب موش یک روزه نشان داد این سلولها پس از آسیب دیدگی به تقسیم خود ادامه می دهند اما این روند در سلولهای قلب موش 7 روزه متوقف می شود.

این احتمال وجود دارد که قلب نوزادان انسان نیز از چنین ویژگی برخوردار باشد زیرا به گفته محققان شواهدی وجود دارد که نشان می دهد آسیبهای وارد شده به قلب نوزادان به تدریج از بین می رود و اثری از آن به جا نمی ماند و این می تواند به آن معنی باشد که نوزاد انسان نیز از قابلیت ترمیم جراحتهای قلبی برخوردار است.

بر اساس گزارش نیوساینتیست، دانشمندان اکنون در تلاشند چگونگی این فرایند ترمیمی در قلب موشهای نوزاد را دریابند به این امید که بتوانند درمانی را برای قلبهای آسیب دیده انسانها بیابند.