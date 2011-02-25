وفادارای به آرمانهای امام (ره) در گرو تبعیت از مقام معظم رهبری است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد باقر قالیباف در مراسم یادبود شهید "محمد هلال تسوجی" اولین شهید عملیات خیبر که چهارشنبه شب در باغ موزه دفاع مقدس برگزار شد، با اشاره به چگونگی شهادت این روحانی مبارز، اظهار کرد : شهید تسوجی در مشهد به ارائه آموزش مسائل دینی می پرداخت و همچنین در جبهه های جنگ نیز حضور مستمر داشت، و زمانی که من همراه با شهیدان مهاجر، چراغ چی و سعادتی برای انجام عملیات خیبر راهی اهواز شدیم با اصرار خواست که ما را در این عملیات همراهی کند و او اولین شهید عملیات خیبر شد.

وی ادامه داد : شهید تسوجی هم رزمنده ای فعال بود و هم در گردان به اقدامات آموزشی در حوزه مسائل دینی می پرداخت و انصافا همواره گفتار و رفتار وی با یکدیگر مطابقت داشت.

شهردار تهران با تاکید بر اینکه در لشکر رزمندگان عاشق شهید تسوجی بودند و من همواره با وی همراه بودم چرا که احساس می کردم به سخنان بی نظیر او احتیاج دارم ، افزود : شهید تسوجی چنین محوریتی در تیپ امام رضا(ع) داشت که رزمندگان روز را هر جا که به سر می بردند ، شب هنگام در کنار وی جمع می شدند ، چرا که نقش شهید تسوجی در فضای معنوی ، نقشی منحصر به فرد بود.

قالیباف با اشاره به اینکه شهید تسوجی اولین شهید عملیات خیبر بود و این عملیات، عملیاتی پر خیر و برکت برای رزمندگان اسلام بود چرا که موجب شد یگان های دریایی سپاه شکل گیرد ، اضافه کرد : پیروزی در عملیات بدر و والفجر 8 با تجربه عملیات خیبر میسر شد.

وی عنوان کرد: ان شاء الله توفیق یابیم هر کجا که هستیم به آرمان های امام راحل (ره) و شهدا وفادار بمانیم و راه آن ها را با رهبری مقام معظم رهبری به پیش بریم و بر خواست های آنان همواره اصرار ورزیم.