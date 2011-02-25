به گزارش خبرنگار مهر در همدان؛ اصغر مجیدی در همایش گرامیداشت روز مهندس که به همت سازمان مهندسی ساختمان همدان برگزار شد، افزود: تکنولوژی در عرصه های مختلف، با شتاب فزاینده ای در حال پیشرفت است و اگر ما بخواهیم در این زمینه از سایر کشور ها عقب نمانیم باید تلاش خود را مضاعف کنیم.

مجیدی با بیان اینکه رشد و تعالی علم یکی از مهم ترین راه ها برای پیشرفت است، اظهار داشت: مهندسان رشته های مختلف باید به تحقیقات روز در دنیا آگاه باشند.

وی با اشاره به فعالیت های نظام مهندسی اظهار داشت: احداث 20هزار واحد مسکن مهر با اعتباری افزون بر شش هزار میلیارد ریال در شهرستان ها و نوسازی 11هزار واحد مسکن روستایی برگ زرینی از فعالیت های سازمان نظام مهندسی همدان است.

رئیس سازمان نظام مهندسی استان همان نیز در این مراسم گفت: روز مهندس به پیشنهاد سازمان نظام مهندسی کشور و با تصویب شواری فرهنگ عمومی، به مناسبت بزرگداشت خواجه نصیرالدین طوسی مطابق با 5 اسفندماه، در تقویم رسمی ایران به ثبت رسیده است.

بهزاد محمدی با بیان این که مهندسان و بخصوص مهندسان ساختمان نقش بسیار مهمی در توسعه کشور دارند، اظهار داشت: محصول اندیشه و کار مهندسان به عنوان سمبل های تمدن تلقی می شود و بیانگر اندیشه های هر ملت هستند که برای نسل های آینده به جا می مانند.

محمدی به سازمان نظام مهندسی استان همدان اشاره و خاطرنشان کرد: در این سازمان بیش از دو هزار و 700 مهندس در رشته های گوناگون عضو هستند.

وی با بیان اینکه امسال برای اولین بار نماینده ای از استان همدان در شورای مرکزی نظام مهندسی کشور عضو شده است، اظهار داشت: از میان تمام سازمان های نظام مهندسی در سطح استان های کشور، نماینده ای از همدان به عنوان عضو شورای تدوین مقررات ساختمان انتخاب شده که این امر نشان دهده قابلیت های استان در این زمینه است.

گفتنی است در پایان این مراسم که با حضور 600 نفر از مهندسان استان همدان برگزار شده بود، از روسای اسبق سازمان نظام مهندسی همدان از بدو تأسیس تا کنون و همچنین از نفرات برگزیده در بخش ها و رشته های مختلف این سازمان تقدیر به عمل آمد.