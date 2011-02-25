بهرام افشارزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ما انتخاب مربی تیم امید را به فدراسیون فوتبال واگذار کرده ایم اما فدراسیون در این خصوص عملکرد خوبی ندارد. علی کفاشیان به عنوان رئیس فدراسیون باید توجه بیشتری به تیم امید داشته باشد که ندارد.

افشارزاده ادامه داد: کمیته ملی المپیک همواره نگاه ویژه ای به جذب مربی خارجی داشته و هرگز با حضور غلامحسین پیروانی در راس تیم امید موافق نبود با این حال موفق نشد مربی خارجی جایگزین این مربی بکند.

افشارزاده در این خصوص گفت: در حال حاضر 35 مربی خارجی در ورزش ما فعالیت می کنند و از کمیته ملی المپیک حقوق می گیرند ما با جذب مربی خارجی مشکلی نداشته ونداریم اما کار را به فدراسیونی ها سپرده ایم که گویا آنها هم تاثیر لازم را ندارند.

دبیر کل کمیته ملی المپیک در پایان گفت: عده ای دور کفاشیان را گرفته اند که مانع از تصمیم گیری بهتر برای فوتبال امید می شوند اینکه شما از روی یک ضربه کاشته گل بزنید نمی توانید اسمش را بگذارید فوتبال. کفاشیان با این رویه به خودش و فوتبال امید لطمه می‌زند.

تیم فوتبال امید کشورمان روز چهارشنبه گذشته در ورزشگاه آزادی تهران برابر تیم امید قیرقیزستان به پیروزی یک بر صفر دست یافت و باید روز 18 اسفند دیدار برگشت را در این کشور برگزار کند.