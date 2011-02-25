پیشرفت جوانان ایرانی تفکرات واهی دشمن را نقش بر آب کرد

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، محمدعلی رهبر شامگاه پنج شنبه در مراسم اختتامیه نخستین ایده های نو و کارآفرین در دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان اظهار داشت: با وجود تمامی دشمنی ها و تحریم های مختلف از سوی کشورهای بیگانه هر روز شاهد پیشرفت جوانان ایرانی در عرصه های مختلف چون کشاورزی، نظامی، نانو فناوری، بیو تکنولوژی، هوا و فضا، سلول هاای بنیادی و رشته های گوناگون علوم هستیم.

وی تصریح کرد: رشد و ارتقا علم و فناوری در کشور ایران در پرتو انقلاب شکوهمند اسلامی و مجاهدت دانشمندان و اساتید دانشگاه ها و نیز دانشجویان شکل گرفته است.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه ایرانیان هر روز حرف تازه ای در حوزه علم و دانش در منطقه و جهان دارند، تاکید کرد: این مجاهدت ها با رهبری های خردمندانه حضرت آیت الله خامنه ای و تلاش اساتید و جوانان این مرز و بوم به ثمر نشسته است.

وی تصریح کرد: جوانان ایرانی با اعتماد به نفس، تلاش و مجاهدت، خود باوری و استمداد از خدا و ارواح پاک شهدا ابر قدرت های جهان و دشمنان ایران اسلامی را به خاک مذلت کشیدند و تمام تفکرات واهی این کشورها درباره بی عرضگی ایران را از هم گسستند.

رهبر با بیان اینکه قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، کشور در عرصه های مختلف تمام امکانات خود را از غرب می گرفت، گفت: خوشبختانه امروز جوانان ایرانی با اتکا به خداوند و خودباوری در رشته های مختلف حرفی برای گفتن دارند.

وی افزود: هر علمی سودمند نیست و در مواردی اختراعات و نوآوری باعث بلای جان بشریت است لذا باید همواره به دنبال علوم کاربردی و پر فایده برای مردم باشیم و آنها را ترویج دهیم.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: باید دعا و معنویت بیش از پیش در فضای دانشگاه ها و محیط های علمی کشور وارد شود و در این صورت است که این علم در جهت خدمت به مردم قرار می گیرد.

وی همچنین با اشاره به رونمایی از طرح ابر رایانه در دو استان کشور در هفته اخیر ادامه داد: این ابر رایانه در هر ثاینه قابلیت انجام 36 هزار عملیات محاسباتی را دارد که در نوع خود بی نظیر و ایران جز ده کشور نخست دنیا و صاحب این فناوری است.