مقایسه دو دانشکده ایرانی و روسی توسط رئیس یک دانشگاه عراقی

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر حسن مروتی رئیس دانشگاه شهید چمران اهواز و دکتر صالح اسماعیل نجم رئیس دانشگاه بصره، با امضای تفاهمنامه ای در 14 بند، در زمینه گسترش همکاری در بخش های آموزشی، پژوهشی و فناوری اقدام کردند.

رئیس دانشگاه شهید چمران اهواز پس از امضای این تفاهمنامه ابراز امیدواری کرد در سفرهای آتی و ادامه مراودات، مفاد این تفاهمنامه عملیاتی شود و موجبات ارتقای آموزش عالی هر دو استان خوزستان و بصره را فراهم آورد.

رئیس دانشگاه بصره نیز پس از امضای این تفاهمنامه از دانشکده های علوم آب، کشاورزی و مهندسی بازدید کرد و گفت: در این بازدید، پیشرفت‌های همه جانبه و ارتقای زیرساخت‌ها در همه سطوح به ویژه آزمایشگاه‌های دانشگاه شهید چمران به وضوح دیده می شود.

وی با بیان اینکه دانشگاه شهید چمران اهواز در مقایسه با سالهای گذشته از نرم افزار در بخش‌های کارگاهی و آزمایشگاهی خود استفاده می کند، تاکید کرد: در مقایسه با سال 2004 که از دانشگاه شهید چمران اهواز بازدید کردم، امروز شاهد تفاوت‌های بسیار در بخش‌های مختلف بودم که حاکی از رشد همه جانبه است.

رئیس دانشگاه بصره عراق با مقایسه دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز و دانشکده کشاورزی مسکو اظهار داشت: دانشکده کشاورزی اهواز بسیار مجهزتر و پیشرفته‌تر از دانشکده کشاورزی مسکو است. در حال حاضر دانشگاه شهید چمران اهواز در حال خدمت رسانی در همه ابعاد فرهنگی، اجتماعی و آموزشی در سطح استان است و امیدواریم با تعامل دو جانبه بتوانیم نهایت بهره‌مندی را به یکدیگر برسانیم.

تبادل اعضای هیئت علمی، پژوهشگران و متخصصان به منظور پژوهش، تدریس و تبادل نظر، فراهم کردن تسهیلات لازم برای شرکت اساتید و پژوهشگران دو دانشگاه در گردهمایی‌ها و همایش‌ها و نیز گذراندن دوره‌های فرصت مطالعاتی و تبادل دانشجو در رشته‌ها و مقاطع مورد توافق برای ادامه تحصیل براساس مقررات جاری از جمله مفاد این یادداشت تفاهم به شمار می رود.

این یادداشت تفاهم از زمان امضا به مدت سه سال معتبر است و به طور خودکار برای مدت زمان مشابه تمدید می‌شود مگر اینکه یکی از طرفین به صورت کتبی تعدیل یا فسخ آن را اعلام کند.