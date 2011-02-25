داود پرهیزکاری در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب افزود: تیم قرقیزستان در تهران یک بازی تدافعی را در دستور کار داشت و برای کم گل خوردن بازی می کرد که با خوش شانسی به هدفی که داشت رسید ولی در بازی برگشت آنها برای گل زدن ناگزیرند ازلاک دفاعی خارج شوند و حمله کنند و این فضای بیشتری را به بازیکنان ما خواهد داد.

پرهیزکاری اضافه کرد: در بازی رفت هم تیم ما موقعیت های خوبی برای گلزنی داشت که با کم دقتی مهاجمان از دست رفت ولی با هماهنگی بیشتر بین بازیکنان در بازی برگشت با قدرت هجومی بالاتری ظاهر خواهیم شد.

سرپرست تیم امید در مورد شائبه دعوت نشدن انصاریفرد و حاج صفی به دلیل بازی های سپاهان و سایپا در لیگ برتر گفت: دعوت نشدن آنها ارتباطی به بازیهای لیگ برتر نداشت. این دو بازیکن جزو نفرات کلیدی تیم امید هستند ولی با توجه به اینکه در اردوی قبلی تیم امید شرکت نکردند برای بازی با قرقیزستان کادرفنی به عنوان تنبیه آنها را دعوت نکرد ولی در بازی برگشت قطعا این بازیکنان به اردوی امید دعوت خواهند شد.

وی در مورد عصبانیت محسن مسلمان(هافبک تیم امید) پس از تعویض اش در نیمه دوم دیداربا قیزقیزستان یادآورشد: این قضیه چندان جدی نبود و مسلمان پس از تعویض اش کمی جوانی و بی تجربگی کرد که با صحبت های آقای افاضلی در رختکن این مشکل حل شد.

پرهیزکاری در پایان با تقدیر از زحمات برادران پیروانی در سر و شکل دادن به تیم امید اظهار داشت: این تیم امید حاصل زحمات آقایان پیروانی است و اغلب نفرات تیم را همان بازیکنان تیم امید در بازیهای آسیایی گوانگجو تشکیل می دهند و جا دارد همین جا از زحمات خالصانه و دلسوزانه ایشان تشکر و قدردانی کنم.