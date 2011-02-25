شکست سنگین حریف سپاهان در آستانه آغاز لیگ قهرمانان آسیا

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته پانزدهم مسابقات فوتبال لیگ ستارگان قطر از پنجشنبه شب با برگزاری دو دیدار آغاز شد که طی آن تیم قطر با چهار گل از سد الغرافه گذشت و جدال تیم‌های الخریطیات و الاهلی نیز به نتیجه تساوی یک بریک انجامید.

در حساس‌ترین دیدار دیشب تیم الغرافه در ورزشگاه سحیم بن حمد به مصاف تیم قطر رفت و در جدالی یکطرفه با چهار گل تن به شکست داد. برای قطر در این بازی خانگی عبدالله محمد الکواری (16)، فضل عمر (40)، مارسینهو مارسیو (49) و یوسف السقری (59) گلزنی کردند. قطر با این پیروزی 29 امتیازی شد و به رده چهارم جدول صعود کرد.

الغرافه که یکی از نمایندگان فوتبال قطر در لیگ قهرمانان آسیاست، در حالی مقابل قطر تن به شکست داد که از دقیقه 27 به دنبال اخراج لورنس کوایی با یک بازیکن کمتر به بازی ادامه می داد. الغرافه در گروه A مسابقات لیگ قهرمانان آسیا به مصاف تیم‌های سپاهان ایران، الهلال عربستان و الجزیره امارات خواهد رفت.

جدول رده بندی:

1- لخویا 32 امتیاز

2- الغرافه 31 امتیاز (یک بازی بیشتر) - حریف سپاهان

3- العربی 30 امتیاز

4- قطر 29 امتیاز (یک بازی بیشتر)

5- السد 23 امتیاز - حریف استقلال

6- الریان 23 امتیاز - حریف ذوب آهن

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11- الخور 8 امتیاز

12- الاهلی 6 امتیاز (یک بازی بیشتر)

- برنامه ادامه دیدارهای هفته پانزدهم مسابقات فوتبال لیگ ستارگان قطر به شرح زیر است:

جمعه - 6/12/1389

* الوکره - لخویا

* السد - العربی

شنبه - 7/12/1389

* الریان - الخور

* السیلیه - ام صلال