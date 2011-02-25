نزدیکی طرحهای جشنواره "ایده های نو" داوری را مشکل کرده بود

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، پیام نجفی شامگاه پنج شنبه در مراسم اختتامیه نخستین جشنواره ایده های نو و کارآفرین در دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان با بیان اینکه با راه اندازی وب سایت جشنواره ایده های نو و کارآفرین و اعلام فراخوان 170 ایده پرداز ایده های خود را به دبیرخانه جشنواره ارسال کردند، اظهار داشت: 50 نفر از این ایده پردازان در زمان برپایی جشنواره در غرفه ها و میزها به معرفی ایده خود پرداختند.

وی با اشاره به اینکه این جشنواره با هدف فرهنگ سازی در زمینه کارآفرینی برگزار شد، افزود: به اذعان داوران جشنواره ایده ها از درصد نوآوری و کیفیت بالایی برخوردار بودند و ما درصدد گسترش این جشنواره در سطح وسیع تر در دوره های بعدی هستیم.

دبیر اجرایی نخستین جشنواره ایده های نو و کارآفرین تصریح کرد: به دلیل ارزشمندی و زیبایی طرح ها،حذف ایده ها ممکن نبود.

نجفی با بیان اینکه تمامی شرکت کنندگان در این جشنواره به خاطر اینکه شجاعت حضور پیدا کرده و توانمندی های خود را ثابت کردند، برنده محسوب می شوند،خاطر نشان کرد: سرانجام به دلیل نزدیکی ایده ها به یکدیگر تعداد برندگان و نفرات برتر را افزایش دادیم.

وی اضافه کرد: پس از ساعت ها داوری تئوری و حضوری در نهایت 25 ایده به عنوان ایده های برتر شناخته شدند.

دبیر اجرایی نخستین جشنواره ایده های نو و کارآفرین تاکید کرد: ایده پردازان باید مشکلات جزیی ایده های خود را با آموزش و پیگیری رفع کنند و زمینه ساز آینده ای روشن برای درخشش در جشنواره های بعدی ایده های نو و کارآفرین باشند.