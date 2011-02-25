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۶ اسفند ۱۳۸۹، ۱۳:۱۳

نجفی:

نزدیکی طرحهای جشنواره "ایده های نو" داوری را مشکل کرده بود

اصفهان - خبرگزاری مهر: دبیر اجرایی نخستین جشنواره ایده های نو و کارآفرین گفت: به دلیل زیبایی و نزدیکی ایده های شرکت کننده در جشنواره ایده های نو داوران با مشکل انتخاب نفرات برتر روبرو بودند.

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، پیام نجفی شامگاه پنج شنبه در مراسم اختتامیه نخستین جشنواره ایده های نو و کارآفرین در دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان با بیان اینکه با راه اندازی وب سایت جشنواره ایده های نو و کارآفرین و اعلام فراخوان 170 ایده پرداز ایده های خود را به دبیرخانه جشنواره ارسال کردند، اظهار داشت: 50 نفر از این ایده پردازان در زمان برپایی جشنواره در غرفه ها و میزها به معرفی ایده خود پرداختند.

وی با اشاره به اینکه این جشنواره با هدف فرهنگ سازی در زمینه کارآفرینی برگزار شد، افزود: به اذعان داوران جشنواره ایده ها از درصد نوآوری و کیفیت بالایی برخوردار بودند و ما درصدد گسترش این جشنواره در سطح وسیع تر در دوره های بعدی هستیم.

دبیر اجرایی نخستین جشنواره ایده های نو و کارآفرین تصریح کرد: به دلیل ارزشمندی و زیبایی طرح ها،حذف ایده ها ممکن نبود.

نجفی با بیان اینکه تمامی شرکت کنندگان در این جشنواره به خاطر اینکه شجاعت حضور پیدا کرده و توانمندی های خود را ثابت کردند، برنده محسوب می شوند،خاطر نشان کرد: سرانجام به دلیل نزدیکی ایده ها به یکدیگر تعداد برندگان و نفرات برتر را افزایش دادیم.

وی اضافه کرد: پس از ساعت ها داوری تئوری و حضوری در نهایت 25 ایده به عنوان ایده های برتر شناخته شدند.

دبیر اجرایی نخستین جشنواره ایده های نو و کارآفرین تاکید کرد: ایده پردازان باید مشکلات جزیی ایده های خود را با آموزش و پیگیری رفع کنند و زمینه ساز آینده ای روشن برای درخشش در جشنواره های بعدی ایده های نو و کارآفرین باشند.

کد مطلب 1260978

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