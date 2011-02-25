علی عسگری در گفتگو با مهر با بیان اینکه مالیات نقل و انتقال سهام فعلا تغییری نخواهد کرد، گفت: تا زمانی که قانون برنامه اصلاح نشود، این نوع مالیات به همان منوال قبلی خواهد بود.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی افزود: مالیات نقل و انتقال املاک هم فعلا تغییر نمی کند، یعنی تا زمانی که قانون فعلی اصلاح نشده باشد، مالیات اجاره ها بر اساس همان قانون قبلی خواهد بود.

وی درباره مقاومتهایی که در اجرای مالیات بر ارزش افزوده توسط برخی از اصناف و فعالیتها صورت می گیرد، عنوان کرد: مالیات بر ارزش افزوه یکی از پروژه های طرح نظام مالیاتی است.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: در تمام کشورهایی که مالیات بر ارزش افزوده را اجرا کردند، مقاومتهایی صورت گرفته و این مورد فقط در ایران اتفاق نیفتاده است.

وی اضافه کرد: تجربه بیشتر کشورها ثابت کرده است که در اجرای مالیات بر ارزش افزوده برخی از مودیان مقاومت می کنند و دلیل مقاومت آنها نیز مشخص است، زیرا یکی از اهداف مالیات بر ارزش افزوده شفاف کردن فعالیتهای اقتصادی است.

عسگری ادامه داد: خیلی ها علاقمند نیستند که فعالیتشان در اقتصاد شفاف شود، یعنی مقاومت آنها در مقابل قانون نیست، بلکه در مقابل شفاف شدن فعالیتشان است.

وی با تاکید بر اینکه قانون را باید همه اجرا کنند، تصریح کرد: در تمام کشورها همه قانون را اجرا می کنند و در کشور ما هم همین گونه خواهد بود.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه بسترسازی لازم را برای پیاده سازی قانون فراهم می کنیم، عنوان کرد: مقاومتها وجود دارد اما ما مدیریت لازم را برای مقابله با مقاومتها انجام و پیش بینی های لازم را صورت می دهیم.

وی با تاکید بر اینکه هیچگونه نگرانی در این زمینه وجود ندارد، گفت: قانون برای کسی تبعیض قائل نمی شود و قانون بستر همه امور در کشورها و جوامع است.

عسگری ضمن بیان این مطلب که قانون به ضرر کسی نیست و اصلاح قانون همه به نفع همه مودیان و فعالین اقتصادی است، اظهارداشت: ما همواره شفاف سازی و روان سازی قانون را مد نظر داریم و برخی از مشکلات را در زمان اجرا مرتفع می کنیم.

وی به یکپارچه و مکانیزه کردن سیستم مالیات در جهت اجرای عدالت مالیاتی با اجرای طرح جامع مالیاتی اشاره و بیان کرد: بعید است که کسی با مکانیزه و یکپارچه کردن نطام مالیاتی کشور مخالف باشد، البته ممکن است که برخی ها که تا امروز فعالیتشان در اقتصاد شفاف نبوده است، فعالیتشان شفاف سازی شود که آن هم نیاز طبیعی نظام مالیاتی کشور است.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه در این طرح مالیاتهای افشا نشده افشا می شود، افزود: هیچ کس نمی تواند اعتراض کند که چرا مالیات مرا افشا کردید. همچنین بعید است که کسی بگوید که چرا عدالت مالیاتی فریضه بدی است.

وی افزود: هیچکس با عدالت مالیاتی مخالف نیست و این امر در تمام نظامهای مالیاتی پذیرفته شده است، حتی برخی ها عنوان می کنند که چرا عدالت مالیاتی رعایت نمی شود، عدالت زمانی رعایت می شود که بتوانیم از تمام افرادی که در جامعه فعالیت می کنند و به آنها مالیات تعلق می گیرد، مالیات حقه را بگیریم.