3 سناریو برای تغییر تقویم آموزشی دانشگاهها/ اصلاح تعطیلات دانشجویان

سعید قدیمی در گفتگو با خبرنگار مهر در این باره گفت: یکی از خواسته هایی که وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به مجلس اعلام کرده است اصلاح تقویم آموزشی دانشگاهها است. در این راستا به مطالعه آخرین وضعیت تقویم آموزشی دانشگاههای 70 کشور اقدام کرده ایم و همچنین نظام آموزشی دانشگاههای ایران را نیز مورد مطالعه قرار داده ایم و بر اساس این کار تحقیقاتی سه پیشنهاد اعلام کرده ایم که در حال بررسی است.

مدیرکل امور آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در پاسخ به اینکه آیا وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برنامه ای برای افزایش طول نیمسال های تحصیلی دانشگاهها یا کاهش تعطیلات تابستانی یا نوروزی دانشجویان دارد گفت: اعتقاد داریم از زمانهای تابستان و عید که در حال حاضر در تقویم آموزشی دانشگاههایمان جزء ایام تعطیلات دانشجویان محسوب می شود می توانیم بهتر استفاده کنیم.

قدیمی در پاسخ به سوالی درباره تشریح جزئیات سه سناریویی که برای اصلاح تقویم آموزشی دانشگاهها در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مطرح است به مهر گفت: این سه پیشنهاد در حال حاضر در دستور است و هنوز نهایی نشده اند بنابراین نمی توانیم چیزی از آنها اعلام کنیم اما در مجموع بر این باور هستیم که نظام موجود آموزشی دانشگاهها دارای نقص است و اصلاح تقویم آموزشی دانشگاهها جزء برنامه هایمان است.

مدیرکل امور آموزشی وزارت علوم در پاسخ به اینکه آخرین روز فعالیت دانشگاهها در اسفند ماه جاری چه روزی است گفت: فعالیت آموزشی دانشگاهها تا آخرین روز رسمی که تقویم رسمی کشور مشخص کرده دایر است. اما دانشگاهها قطعا تا 25 اسفند ماه دایر هستند. البته دانشگاههایی که در روزهای پنجشنبه نیز کلاس تشکیل می دهند در 26 اسفند ماه هم دایر هستند.

وی خاطرنشان کرد: این به آن معنا نیست که اگر دانشگاهی خواست در 28 اسفند ماه هم دایر باشد ایرادی داشته باشد. 28 اسفند ماه هم اگر دانشجویی بخواهد به دانشگاه بیاید، ما هستیم.

قدیمی تأیید کرد که منظور از آنچه درباره آخرین روز فعالیت دانشگاهها در اسفند ماه جاری گفته است این است که "زودترین زمان برای تعطیلی فعالیت آموزشی دانشگاهها در اسفند ماه جاری 25 اسفند است".