وداع دیسکاوری/ تصاویر آخرین پرواز و اولین فضانورد روباتیک انسان نما

به گزارش خبرگزاری مهر، شاتل فضایی دیسکاوری پنجشنبه با پرتابی قدرتمند و سرعتی که در هشت و نیم دقیقه به 28 هزار و 968 بر ساعت رسید، سفر خود را برای آخرین ملاقات با ایستگاه فضایی بین المللی آغاز کرد.

مدتی پس از پرتاب "روبونات 2" اولین فضانورد روباتیکی که قدم به فضا گذاشته است پیامی را بر روی صفحه توئیتر خود ارسال کرد: ما حالا 106 کیلومتر فاصله گرفته ایم! و دیسکاوری پس از گذشت 15 دقیقه از زمان پرتاب به مدار رسید.

شاتل دیسکاوری کهنه کارترین فضاپیما از میان سه فضاپیمای باقی مانده آژانس فضایی آمریکا است که امسال بازنشسته خواهد شد. دو ماموریت باقی مانده در برنامه شاتلهای ناسا به آتلانتیس و اندیور تعلق دارند و پس از آن برنامه ای 30 ساله برای همیشه به پایان خواهد رسید. "مایک لینباخ" مدیر پرتاب دیسکاوری می گوید دیدن آخرین پرواز دیسکاوری بسیار دشوار است و سخت تر از آن شاهد بودن آخرین فرود این شاتل بر روی زمین است.

درست پیش از آغاز پرتاب خداحافظی دیسکاوری، یکی از رایانه های پایگاه هوایی کیپ کاناورال دچار اختلال شد و این اختلال منجر به تاخیر سه دقیقه ای پرتاب دیسکاوری شد.

از تجهیزات مهمی که دیسکاوری به همراه خود به ایستگاه انتقال می دهد می توان به اتاقک دائمی و چند منظوره "لئوناردو" یا PMM اشاره کرد که درون آن تجهیزات، قطعات یدکی و فضانورد روباتیک روبونات 2 قرار گرفته است. این اولین روبات شبه انسانی است که به فضا سفر کرده و در ماموریتهای فضایی به کار گرفته خواهد شد.

همچنین این سی و نهمین پرواز شاتل دیسکاوری است و پس از بازگشت، این شاتل برای همیشه در موزه ای ساکن خواهد شد. دیسکاوری در طول دوره فعالیت خود از سال 1984 در حدود 230 میلیون کیلومتر مسافت را درنوردیده است. این شاتل 11 روز دیگر را به همه 352 روزی که تا به حال در فضا سپری کرده است، اضافه کرده و 7.2 میلیون کیلومتر دیگر را به رقم مسافتهایی که تا به حال پیموده خواهد افزود.

از مهمترین دستاوردهای دیسکاوری می توان به حمل تلسکوپ فضایی هابل، حمل اولین فضانورد روسی در یک فضاپیمای آمریکایی، بازگرداندن فضانورد مرکوری، "جان گلن" به مدار زمین و جان بخشیدن به پروازهای فضایی شاتلها پس از دو فاجعه چلنجر و کلمبیا اشاره کرد.

روبونات 2 نیز از دیگر رویدادهای مهمی است که برای همیشه در پرونده دیسکاوری به ثبت خواهد رسید زیرا این اولین فضانورد روبات شبه انسانی است که به فضا سفر می کند. این روبات با هدف کمک کردن در کارهای روزانه و تعمیرات به سرنشینان ایستگاه فضایی طراحی و ساخته شده و در عین حال محققان از این روبات به عنوان بستری تحقیقاتی برای ساخت روباتهای پیچیده تر و پیشرفته تر فضایی کمک خواهند گرفت.

ساخت این روبات فضانورد نیم تنه 2.5 میلیون دلار هزینه داشته است. قد روبونات 1.01 متر بوده و عرض آن 91 سانتیمتر است همچنین روبونات 150 کیلوگرم وزن دارد. این روبات محصول همکاری ناسا و جنرال موتورز است.

بدنه روبات از آلومینیوم و فولاد ساخته شده و پنج دوربین در سر آن کار گذاشته شده است که یک دوربین فروسرخ برای ایجاد دید دوجانبه و ایجاد عمق در درون دهان روبات قرار گرفته است. 38 پردازشگر فعالیتهای روبات را تحت کنترل خود داشته و کوله پشتی روبونات از باتری ها و سیستم های مولد انرژی انباشته شده است.

روبونات می تواند تا سقف 9 کیلوگرم وزن را حمل کرده و دستهای وی از انگشتهای مفصل داری برخوردار است که می تواند با کمک آنها ابزارها را بلند کرده و از آنها به درستی استفاده کند. ربونات در لابراتوار "Destiny" ایستگاه فضایی نصب خواهد شد و مورد آزمایش قرار خواهد گرفت.

این روبات از قابلیت عملیات داخلی و خارجی برخوردار است از این رو در آینده فضانوردان می توانند از این روبات در راهپیمایی های فضایی و انجام ماموریتهای خطرناک نیز استفاده کنند.

در ادامه تصاویری از آخرین سفر فضایی شاتل دیسکاوری و مسافر منحصر به فردش، "روبونات 2" را مشاهده می کنید:

شاتل دیسکاوری قبل از پرواز

سرنشینان شاتل دیسکاوری

دیسکاوری آماده آخرین پرواز

روبونات 2 سرنشین جدید شاتل

آغاز آخرین سفر دیسکاوری به فضا