به گزارش خبرگزاری مهر، حسین قدمی با اشاره به بحث هدفمندکردن یارانه‌ها و مشکلات اعتبارات در این زمینه اظهار امیدواری کرد که با تامین اعتبارات بخشی از مشکلات استانها در این زمینه مرتفع شود.

وی با بیان اینکه مساله مدیریت بحران مغفول مانده بود ولی پس از فراز و نشیب‌های فراوان یک قانون مدون و مناسب برای آن تعیین شد، گفت: ایجاد هماهنگی و برنامه‌ریزی در مراحل قبل، حین و بعد از حادثه و ایجاد آمادگی و بازسازی پس از حادثه از جمله معیارهای قانون مدیریت بحران است که در این قوانین دیده شده است.

معاون وزیر کشور گفت: کشور آبستن حوادث مختلف طبیعی چون سیل، آتش‌سوزی، زلزله و خشکسالی است که از جمله حوادث مهم در کشور ما محسوب می‌شود و باید همواره آماده باشیم.

وی افزود: در مورد آتش‌سوزی هماهنگی خوبی با نیروهای مسلح انجام شده که این هماهنگی بین نیروهای مسلح و دستگاهها بسیار مهم است.