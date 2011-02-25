تخصیص 5 درصد از درآمد دانشگاه خوراسگان به بخش پژوهش

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، محمد علی فروغی ابری در مراسم اختتامیه نخستین جشنواره ایده های نو و کارآفرین در دانشگاه آزاد خوراسگان تصریح کرد: افراد باید برحسب نیاز بازار کار و مطابق با شایستگی ها و توانمندی های خود تحصیل کنند و نبود اشتغال مهمترین نقطه ضعف سیستم آموزشی ما به حساب می آید.

وی اظهار داشت: باید متناسب با توانمندی و استعداد و خلاقیت افراد کار مورد نیاز آنها نیز فراهم شود و ما درصدد هستیم، این روش را به صورت عملی در تمامی مراکز آموزشی خود گسترش دهیم.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان با اشاره به اینکه در دهه چهارم انقلاب برنامه ریزی های آموزشی به سمت تولید اشتغال برای فارغ التحصیلان دانشگاه ها در نظر گرفته شده است، خاطر نشان کرد:با اجرای این روش و ایجاد دانشگاه های کارآفرین در کشورهای مختلف مشکل نبود بازار کار مطابق با سیستم آموزشی برطرف می شود.

وی افزود: به همین منظور مراکز رشد و دانشگاه های کارآفرین را تاسیس کرده ایم تا دانشجویان بدون هیچ گونه محدودیتی پس از فراغت از تحصیل نسبت به فراگیری عملی رشته خود اقدام کنند.

فروغی با اشاره به اینکه تفکر ایجاد دانشگاه های کارآفرین در تمامی دنیا گسترش یافته است، یادآور شد: دانشگاه های باید برای ایجاد فرصت های مناسب جهت رشد و شکوفایی جوانان در مشاغل مختلف تلاش کنند و با فراهم کردن زمینه های ایده پردازی در جهت پیشرفت و بالندگی کشور گام بردارند.

وی تاکید کرد: ایجاد برنامه های اشتغال در دانشگاه های فعلی راه را برای رسیدن به دانشگاه های کارآفرین هموار می کند.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان بیان داشت: در سال 89، دانشگاه آزاد خوراسگان به منظور توسعه دانشگاه های کارآفرین و مراکز رشد و اهمیت بخشی به حوزه پژوهش 5 درصد از درآمد خود معادل، 800 میلیون تومان را به بخش پژو هش اختصاص داده است.