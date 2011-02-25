امسال بیش از 300 هزار فرصت شغلی در تهران ایجاد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی تمدن در شانزدهمین جلسه شورای اشتغال استان تهران، با اشاره به تحقق 120 هزار فرصت شغلی جدید، گفت: از ابتدای سال تا ابتدای بهمن ماه، با همکاری تمام دستگاه‌های اجرایی و شهرستان‌های استان تهران، 249 هزار شغل جدید در استان تهران ایجاد شده است که این تعداد تا پایان سال به 300 هزار فرصت شغلی جدید، افزایش خواهد یافت.

وی با بیان اینکه استان تهران در سال 89، به تنهایی یک ششم فرصت‌های شغلی جدید را در کشور را ایجاد کرده است، خاطر نشان کرد: استان تهران تا بهمن ماه در ایجاد اشتغال، 2 برار بیشتر از تعهدات خود گام برداشته است؛ همچنین دولت در سال آینده برای ایجاد دو میلیون و چهارصد هزار شغل جدید، هدف‌گذاری کرده است.

استاندار تهران با تأکید بر ایجاد آمادگی برای پذیرش تعهدات جدید در سال آینده افزود: باید متناسب با واقعیات استان تهران، تحولات ناشی از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و متناسب با توان دستگاه‌ها، نسبت به ایجاد اشتغال جدید هدف گذاری و اقدامات لازم را انجام داد.

