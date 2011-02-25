مهدی کریمی تهیه‌کننده این فیلم سینمایی به خبرنگار مهر گفت: فیلم سینمایی "اشکان و انگشتر متبرک و چند داستان دیگر" به کارگردانی شهرام مکری نوروز در چند سینما اکران عمومی می‌شود، پایگاه اطلاع‌رسانی این فیلم به زودی راه‌اندازی می‌شود تا هم بتوانیم با مخاطبان ارتباط داشته باشیم و هم اطلاعات و عکس‌های فیلم را در این سایت در معرض دید قرار بدهیم.

وی ادامه داد: نوروز امسال فرصت خوبی برای دیده شدن "اشکان و انگشتر متبرک" است، برنامه‌های تبلیغی متفاوتی داریم تا دوستداران سینمای هنری و فرهنگی و تجربه‌های متفاوت سینمای ایران از زمان نمایش این فیلم مطلع شوند و آن را روی پرده ببینند.

این تهیه‌کننده افزود: با توجه به فیلم‌هایی که در بیست و نهمین جشنواره فیلم فجر اکران شد می‌توان حدس زد اکران سال 90، پررونق و جذاب باشد. امیدوارم مردم دوباره با سینما آشتی کنند و فیلم دیدن در سبد خانوار هزینه‌ای را به خود اختصاص بدهد. از فضایی که در سینما به وجود آمده باید برای بهتر شدن کیفیت فیلم‌های سینمایی و پیوند دوباره مردم با این هنر استفاده کنیم.

سینا رازانی، هوتن مکری، علی سرابی، سیامک صفری، رضا بهبودی، پگاه طبسی‌نژاد، صدف احمدی، هوشنگ قوانلو و ... بازیگران این فیلم سینمایی هستند. علاقمندان برای به دست آوردن اطلاعات بیشتر به سایت "اشکان و انگشتر متبرک و چند داستان دیگر" به نشانی ashkan va angoshtar.com مراجعه کنند.