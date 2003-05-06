نخستين جشنواره سراسري حماسه هنر به پايان راه خود رسيد

در مراسم اختتاميه جشنواره حماسه هنر كه بعدازظهر سه شنبه شانزدهم ارديبهشت ماه در تالار انديشه حوزه هنري انجام شد و در آن تني چند از مسوولين سازمان تبلبغات اسلامي، حوزه هنري وتني چند از هنرمندان و دستاندركاران اين عرصه حضور يافته بودند ، دكتر حسن بنيانيان ، رييس حوزه هنري ضمن مثبت برشمردن فعاليت هاي گسترده اي كه در راه برپايي اين جشنواره انجام شده است، گفت: در اين دوره حدود 60 ميليون تومان براي برگزاري و مراحل آماده سازي اين جشنواره هزينه شده است. ما قصد داريم طي سال هاي آينده با گسترش هر چه بيشتر اين جشنواره در جهت افزايش توجه هنرمندان و خالقان آثار هنري به مضامين مذهبي و به طور اخص قيام تاريخي امام حسين(ع) گام هاي موثري برداشته شود.

وي افزود: ما به منظور معرفي نسل جوان هنرمندان، طي توافق هايي كه با برخي از مسوولين صدا و سيما داشته ايم، قرار است بخشي از برنامه هاي اين جشنواره در قالب باكس هاي تصويري 30 دقيقه اي براي پخش در شبكه هاي تلويزيون داخلي ارايه شود. همچنين بر اساس مذاكراتي كه انجام شده است، درباره بالا بردن سطح كيفيت برخي از برنامه هاي اين جشنواره، با كارشناسان تلويزيون رايزني مي شود تا پس از افزايش سطح كيفي، برنامه ها براي پخش آماده گردد.

در ادامه مراسم اختتاميه نخستين جشنواره حماسه هنر آقاي ضيايي، دبير جشنواره با اشاره به اينكه انگيزه از برپايي اين جشنواره كه مقدمات آن در سال 1381 فراهم شده بود، توجه به فرمايش مقام معظم رهبري در خصوص نامگذاري سال عزت و افتخار حسيني بود كه در آن زمان بخاطر آماده نبودن شرايط، برگزاري به امسال موكول شد.

دبير حماسه هنر با اشاره به تعيين بخشهاي مختلف اين جشنواره اعلام كرد: امسال آثار شركت كننده در بخش هاي مختلف مسابقه در قالب گروه هاي ادبيات، موسيقي، هنرهاي نمايشي، سينما، پژوهش و بخش هنرهاي تجسمي شامل نقاشي، گرافيك، تصوير سازي، حجم، عكاسي و خوشنويسي ارايه و مورد بررسي قرار گرفت. امسال قرار بود كه در بخش مسابقه آثار ارايه شده از سوي هنرجويان و دانشجويان بخش هاي مختلف دانشكده ها و آموزشگاههاي آزاد حوزه هنري انتخاب شود كه استقبال غير منتظره ساير گروهها از دانشكده ها و ساير مراكز علمي موجب راه يافتن برخي از اين آثار به جشنواره شد. اميد است در سال آينده اين جشنواره به صورت سراسري در بين همه هنرمندان جوان كشور به اجرا در بيايد.

در پايان مراسم اختتاميه جشنواره حماسه هنرهيات داوران بخشهاي مختلف آرا خود را به اين شرح اعلام كردند. در بخش موسيقي جايزه برتر به رضا خسروي و شعر موسيقي برتر به محمد رضا محمدي تعلق گرفت. در بخش فيلم كوتاه اون منم به كارگرداني وحيد گلستان جايزه نخست، كوتاه درباره سوختن كار لقمان خالدي جايزه دوم و سرودي سوزان اثر زهرا حاجي باشي و تصميم كبري ساخته هادي حيدري به طور مشترك جايزه سوم، در بخش پژوهش جوايز برتر به زهرا رهبر نيا، احسان معراجي فر، فرزاد پورعباس، مژگان برخورداري، عباس صالح مدرسه اي، محراب بيگي، سيد جاويد حسيني و مريم بياتي، در بخش ادبيات جايزه نخست به سوسن تقوي (داستان)، جايزه دوم به سيد فاطمه موسوي(شعر) وجايزه سوم به طور مشترك به فرامرز عرب عامري(شعر)، علي محمد مودب (شعر) و منصور علي اصغري(شعر) و جوايز برتر اين بخش به نادر حقي، سيد وحيد سمناني، حسن علي پاكزاد، حسين عبدي، مهدي فرجي، اصغر قاسميان و رشيد بابا زاده اعطا گرديد.

همچنين در بخش هنرهاي تجسمي در بخش نقاشي جايزه اول به كاميار صادقي، جايزه دوم به وحيد چماني و جايزه سوم به آذر انور حسيني و جوايز برتر به سارا قندي، محسن محسنيان، الهه نامي و طاهره نخعي، در بخش گرافيك كه جايزه اول و دوم نداشت جايزه سوم به طور مشترك به شقايق پاكدل و رامانا رضايي، در بخش حجم جوايز برتر به دلارام حافظي و نعيمه مردان پور، در بخش تصويرسازي جايزه نخست به شهره حسن خاني، جايزه دوم به راضيه جوادي و جايزه سوم به عليرضا گلدوزيان و جوايز برتر به زهرا شكيب رهنما، سارا طباطبايي، الهام بافته چي، عليرضا اخلاقي پور و رويا شب زنده دار و در بخش عكاسي جايزه اول به مهدي اشرفي، جايزه دوم به حميد رضا مجيدي و جايزه سوم به علي اكبر شير ژيان و جوايز برتر به رعنا دهقان، محمد زنده نام، عباس صالح، مهدي ميرتيموري و آزاده سياري اهدا شد.

در ادامه مراسم اهداي جوايز در بخش نمايش كه جايزه نخست نداشت، جايزه دوم به ققنوسي كه خاكسترش بر باد رفت به كارگرداني علي دانش، جايزه سوم به طور مشترك به نمايش هاي سبز آبي قرمز به كارگرداني سيد حامد كميلي و با خويشتن در راه به كارگرداني ايرج كله جاهي و جوايز برتر اين بخش به نمايشهاي واقعه در واقعه، پرده هفتم، تيغ و ترنج، سرود ماندگار، خولي، نسخه خوان مخالف، ساقي لب تشنگان، شب واقعه، بازماندگان سيار عطش، اگرزينب نبود، كوير و سبز سرخ و در بخش معماري جايزه برتر به كار سيد حسن مطلبي پور تعلق گرفت.

ابتدا سمفوني عاشورا به وسيله اركستري به رهبري رضا خسروي نواخته خواهد شد. سپس گزارش جشنواره به وسيله دبير آن ارايه خواهد گرديد و بعد از آن دكتر حسن بنيانيان، رييس حوزه هنري به ارايه سخنراني خواهد پرداخت.

در ادامه جوايزي به برگزيدگان اين جشنواره با حضور و معرفي دبيران بخش هاي ادبي، هنري و داوران جشنواره صورت خواهد گرفت.

لازم به ذكر است طي ده روز برپايي اين جشنواره ضمن اجراي نمايش، قطعاتي از موسيقي سنتي و اكران فيلم و كليپ، نمايشگاههايي از تصويرسازي، نقاشي، گرافيك و عكس برپا شد. همچنين طي اين مدت تعدادي شعر و داستان و آثار پژوهشي به وسيله هنرجويان و فعالان اين عرصه ارايه گرديد.

