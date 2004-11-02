فردا در تاريخ

ضربت خوردن امير مومنان علي( ع ):





به نوشته تاريخ نويسان امام علي ( ع ) ، در صبحگاه چنين روزي در سال 40 هجرى توسط شقى‏ترين انسانها، عبد الرحمان بن ملجم مرادى مجروح شد. بنا به نقل ابن سعد، سه نفر از خوارج با نامهاى عبد الرحمان بن ملجم، برك بن عبد الله تميمى و عمرو بن بكير تميمى، در مكه با يكديگر قرار گذاشتند تا امام على (ع) ، معاويه و عمرو بن عاص را به قتل برسانند . ابن ملجم مرادي چون به كوفه رسيد به ديدار گروهى از طايفه تيم الرباب رفت. در آنجا زنى را با نام قطام بنت‏ شجنة بن عدى‏ ديد كه پدر و برادرش در نهروان كشته شده بودند. ابن ملجم دلباخته او گشت و از او خواستگارى كرد. قطام مهر خويش را مبلغ هنگفتي دينار و قتل امام على (ع) قرار داد. ابن ملجم هم كه به همين دليل به كوفه آمده بود از اين پيشنهاد وي استقبال كرد . وي پس از چندى ، شمشير خويش را به زهر آلوده ساخت و با همان شمشمير آخته زهر آلود ، ضربتى برفرق امام وارد كرد كه به دليل عميق بودن زخم و سمى بودن شمشير، امام را به شهادت رساند. گفته شده كه ابن ملجم آن شب را در خانه اشعث‏بن قيس بوده است. روايات متعددى حكايت از آن دارد كه امام در مدخل ورودى مسجد مورد حمله ابن ملجم واقع شده است. در نقلهاى ديگرى آمده است كه امام در حال بيدار كردن مردم براى نماز بود كه مورد حمله قرار گرفت. اما روايات مشهور در اين زمينه بيانگر اين مطلب اند كه هنگام حمله ابن ملجم ، امام مشغول نماز و در حال سجود بوده است. بسياري از روايات نيز در باره حال روحي امام (ع ) در شب قبل از ضربت خوردن مطالب بسياري را بازگو كرده اند . گويند آن حضرت به هنگام ورود به مسجد كوفه، عبدالرحمان بن ملجم مرادي را در خواب مي بيند ، به همين دليل بسوي او رفته و وي را به نماز فرا مي خواند .



تبعيد امام خميني ره به تركيه :



پس از آنكه رژيم پهلوي نتوانست حضرت امام خميني ره را از تبليغ اصول دين اسلام و احياي انديشه حكومت اسلامي بازدارد تصميم گرفت كه ايشان را تبعيد كند . به همين دليل پس از قيام 15 خرداد 1342 رژيم به دنبال بهانه اي براي حذف شخصيت حضرت امام خميني ره مي گشت ، غافل از اينكه انديشه هاي آن حضرت در دل و جان مردم نفوذ يافته بود . به نظر تصميم گيران رژيم پهلوي در اين حوزه تنها گزينه اي كه معقول به نظر مي رسيد ، تبعيد حضرت امام خميني ره بود ، چراكه شخصيت آن حضرت به حدي بزرگ و شناخته شده در ميان آحاد مردم بود كه آنان حتي نمي توانستند اجازه تصور حذف فيزيكي آن حضرت را به خود بدهند. براين اساس بود كه در شب سيزدهم 1343 ه ش صدها كماندو چتر باز مسلح به همراه ماموران ساواك به سرپرستي سرهنگ مولوي رييس ساواك تهران ، بيت آن حضرت را محاصره كردند و از بام و ديوار وارد منزل امام ره شدند وپس از ضرب و شتم حاضران در منزل ، امام خميني ره را دستگير كردند و ايشان را به تهران انتقال دادند . رژيم فرداي آن روز نيز امام خميني ره را از فرودگاه تهران به تركيه تبعيد كرد . ساواك به همين مناسبت در اطلاعيه اي اعلام داشت :" طبق اطلاع موثق و شواهد كافي چون رويه روح الله موسوي خميني وتحريكات مشاراليه عليه منافع ملت و امنيت و استقلال و تماميت ارضي تشخيص داده شد لذا در تاريخ 13 آبان 1343 از ايران تبعيد گرديد." جرم امام خميني ره در آن روزگار تنها پايداري و حمايت از استقلال و آزادي ملت مسلمان ايران ، مخالفت با اصلاحات ارضي شاه - كه بيشتر يك مانور سياسي در جهت تحميق توده ها بود - ، مبارزه با احياي كاپيتولاسيون و مبارزه با انحرافات سياسي رژيم بود . پس از انتشارخبر تبعيد امام تظاهرات وسيعي درنقاط گوناگون ايران به نشانه اعتراض به اين عمل شاه برپا شد.



كشتار دانش آموزان توسط رژيم پهلوي و روز دانش آموز :





در چنين روزي در سال 1357 ه ش دانش آموزان مدارس تهران در حالي كه مدارس خود را تعطيل كرده بودند به سمت دانشگاه تهران حركت كردند تا حمايت خود را از رهبر كبير انقلاب اسلامي و همبستگي خود را با اقشارمختلف اعلام كنند . گروه هاي زيادي از دانش آموزان و دانشجويان در محوطه چمن تهران (محل كنوني برگزاري نماز جمعه ) گرد آمدند و از جمله يكي از دانش آموزان در حال سخنراني بود در حالي كه جمعيت ديگري از دانش آموزان در محيط داخلي وبيروني در جنوبي دانشگاه تجمع كرده بود ند . اين افراد در حمايت از نهضت اسلامي به دادن شعار پرداختند . در حالي كه ماموران مسلح رژيم شاه دانشگاه تهران را به محاصره خود در آورده بودند در ساعت يازده صبح روز سيزدهم آبان ابتدا با پرتاب چند گلوله گاز اشك آور در ميان دانش آموزان قصد پراكنده ساختن آنان را داشتند . اما اجتماع كنندگان نه تنها پراكنده نشدند بلكه عزم خود را جزم ساختند و با تمام توان به شعاردادن عليه رژيم پهلوي و سردادن نداي وحدت الله اكبر پرداختند . در اين وضعيت تير اندازي آغاز شد و بسياري از جوانان و نوجوانان اين مرز بوم در دانشگاه و يا برابر آن به خون غلطيدند . در اين واقعه 56 تن شهيد و صدها نفر مجروح شدند . پخش صحنه هايي از كشتار دانش آموزان درمقابل دانشگاه نهران از تلويزيون ، خشم وخروش ملت ايران را دو چندان كرد. امام خميني ره به همين مناسبت در پيامي از پاريس مردم ايران را به صبر دعوت كردند :

عزيزان من صبور باشيد كه پيروزي نهايي نزديك است و خدا با صابران است ... ايران امروز جايگاه آزادگان است ...من از اين راه دور چشم اميد به شما دوخته ام ... وصداي آزادي خواهي و استقلال طلبي شما را به گوش جهانيان خواهم رساند .

اين روز به همين مناسبت روز دانش آموز نام گرفت .

تسخير لانه جاسوسي آمريكا توسط دانشجويان پيرو خط امام :





در چنين روزي در سال 1358 ه ش و در سالگرد روز دانش آموز و روز تبعيد امام خميني از ايران به تركيه ، سفارت آمريكا در تهران به تسخير دانشجويان پيرو خط امام در آمد . اين واقعه كه حضرت امام خميني ره از آن به عنوان انقلابي بزرگتر از انقلاب نخست ياد كردند پس از آن روي داد كه دانشجويان با شناخت خط استكبار و تحليل روشهاي جاسوسي آمريكا در كشور ايران ، در صدد حذف آثار اين نماد پليد در جامعه ايران بر آمدند . اسناد به دست آمده از لانه جاسوسي آمريكا در تهران نشانگر اين مطلب است كه در سفارتخانه هاي آمريكا در جهان واحدي به نام واحد عمليات وجود دارد كه رهبري عمليات جاسوسي در كشورهاي محل سفارت را داراست .

در سال 1358 امام خميني ره در بيانات قاطعي خواستار استرداد شاه مخلوع از دولت آمريكا شدند . دانشجويان پيرو خط امام پس از اين سخنراني كه در تاريخ دهم آبان 1358 انجام شد ، به منظور وادار ساختن آمريكا به استرداد محمد رضا شاه و ايضا دريافت اموال بلوكه شده ايران در دست دولت آمريكا ، تصميم به تسخير لانه جاسوسي گرفتند . به دنبال اين حركت دانشجويان دانشگاه تهران ، پلي تكنيك ( امير كبير فعلي ) ، شريف و بهشتي در يك راهپيمايي گسترده به سوي سفارت حمله ور شدند و با گذر از ديوار هاي آن ، اين سفارتخانه را به تسخير خود در آورند . در اين هنگام دانشجويان موفق شدند 63 آمريكايي حاضر در اين سفارتخانه را گروگان بگيرند . پس از اين واقعه جناحهاي سياسي مختلف در كشور ، مواضع مختلفي در برابر آن اتخاذ كردند اما امام خميني ره آن را انقلابي بزرگتر از انقلاب اول خواندند . پس از تسخير لانه جاسوسي ، دولت آمريكا ، روابط سياسي و اقتصادي خود را با ايران قطع كرد . به ابتكار امام خميني پس از چندي زنان و پس ازآن سياه پوستاني كه در ميان گروگان ها بودند آزاد شدند اما بقيه كه اركان لانه جاسوسي بود ند به مدت 444 روز در ايران به عنوان گروگان باقي ماندند . دانشجويان سر انجام به دستور رهبر كبيرانقلاب اسلامي، جاسوسان را تحويل دولت دادند و مقرر شد كه مجلس شوراي اسلامي در باره آنان تصميم بگيرد ، لذا مجلس هيئتي را تعيين كرد و مذاكرات با ميانجي گري دولت وقت الجزاير بين ايران و آمريكا آغاز شد كه منجر به امضاي بيانيه هاي الجزاير شد . گروگان ها نيز يك روز پس از روي كار آمدن رييس جمهور جديد آمريكا (ريگان ) و شكست جيمي كارتر در انتخابا ت آزاد شدند. واقعه تسخير لانه جاسوسي آمريكا در ايران نه تنها توطئه هاي بعدي عليه انقلاب را با شكست مواجه كرد بلكه ضربه سختي به اقدامات ضد مردمي و عمليات جاسوسي شيطان بزرگ به ويژه در منطقه وارد كرد و ابهت ساختگي اين كشور را در هم شكست .

به همين مناسبت چنين روزي از طرف نمايندگان دوره سوم مجلس شوراي اسلامي در تاريخ كشور بنام روز مبارزه با استكبار جهاني نام گرفت .



واقعه ايران گيت :

پس از قطع ارتباط آمريكا با ايران ، مقامات آمريكايي هر از گاهي در صدد ايجاد رابطه سياسي مجدد با ايران بر آمدند . از جمله اين اتفاقات ماجراي ايران گيت است كه در زمان رياست جمهوري ريگان اتفاق افتاد . در چنين روزي در سال 1365 هاشمي رفسنجاني رييس مجلس وقت جمهوري اسلامي ايران در جمع خبرنگاران داخلي و خارجي اعلام كرد كه رابرت مك فارلين نماينده رسمي آمريكا و از چهره هاي ارشد كاخ سفيد به همراه سه نفر ديگر مخفيانه با گذرنامه هاي ايرلندي و با يك هواپيماي حامل اسلحه وارد تهران شدند . آنها حامل پيامي از جانب ريگان براي برقراري رابطه مجدد با جمهوري اسلامي ايران بودند . در اين مصاحبه ،هاشمي رفسنجاني از كيكي صحبت كرد كه ريگان براي مقامات ايراني فرستاده بود و انجيلي را به خبرنگاران نشان داد كه رييس جمهور آمريكا آن را امضا ئ كرده بود تا به عنوان نشانه حسن نيت مقامات آمريكايي پذيرفته شود. با اين حال فرستادگان آمريكا پس از پنج روزمعطل ماندن در فرود گاه مهر آباد به رسيد ن به مقاصد خاص خود اجازه خروج يا فتند . در روز پانزدهم آبان نيز وزارت امور خارجه ايرلند شمالي نسبت به استفاده غير قانوني از گذر نامه هاي ايرلندي به دولت آمريكا اعتراض كرد . در همين زمان مهندس مير حسين موسوي نخست وزير وقت ايران تاكيد كرد كه جز در موارد مربوط به دادگاه لاهه هيچ مذاكره رسمي و غير رسمي بين ايران و آمريكا وجود ندارد . پس ازفاش شدن خبر و آشكار شدن اين رسوايي براي دولت ريگان ، مطبوعات كشور هاي غربي در صدد توجيه امر بر آمدندو ادعا كردند كه هدف اصلي سفر مك فارلين به ايران تلاش براي مقابله با مساله تروريسم ، جلوگيري از آدم ربايي در لبنان و استفاده از نفوذ ايران در لبنان براي آزادي گروگانهاي آمريكايي بوده است . اولين بار خبر سفر مك فارلين به ايران از طرف نشريه الشراع منتشر شده بود.

آغاز هفته تربيت :



تربيت بخشي از آموزش محسوب مي شود و بنا به عقيده علم روانشناسي به آن بخش از آموزش كه مربوط به روح و روان آدمي است مربوط مي گردد . تربيت در لغت به مفهوم باروري وشكوفايي است و در اصطلاح به معني كشف استعدادهاي نهفته آدمي است . از ابتداي خلقت بشر تربيت به مفهوم عام آن مد نظر بود و ظهور پيامبران تنها براي تربيت نوع بشر و متخلق كردن او به اخلاق الهي بوده است . پس از انقلاب اسلامي در ايران تربيت مفهوم خاصي يافت و از آموزش رسمي جدا گشت . بدين طريق مفهوم تعليم و تربيت به كتابهاي دانشگاهي و درسي راه يافتند . بي شك امروزه تربيت يكي از دو بال آموزش است و تنها با آموزش خاص علوم نمي توان فرد متعهد و متخصصي را در جامعه پروررش داد . در اين مسير چهار عامل خانواده ، مدرسه ، وسايل ارتباط جمعي و جامعه هريك در تربيت آحاد افراد جامعه موثرند . به دليل اهميت فوق العاده اين امر در سال 1359 از سيزدهم تا نوزدم آبان هر سال به عنوان هفته تربيت نامگذاري شد . همچنين پس از انقلاب اسلامي نهادي به نام نهاد امور تربيتي در وزارت آموزش و پروررش تاسيس شد تا با بكا رگماردن مربيان دلسوز در جهت تربيت ميليونها دانش آموز و همچنين متخلق ساختن آنان به اخلاق قرآني تلاش كنند . كارشناسان امر تعليم و تربيت معتقدند كه انتقال مفاهيم تربيتي به مخاطب بايد زماني صورت گيرد كه بيشترين و ماندگار ترين تاثير را داشته باشد ، بنابر اين اگر زمان و موقعيت مناسب در جهت اجراي برنامه هاي تربيتي از دست روند ، انتظار تاثير پذيري مخاطب منتفي خواهد بود و يا نتيجه مطلوبي نخواهد داشت . به عنوان مثال آنچه قرار است در دوران كودكي به فرزند آموخته شود اگر به هر دليل تا دوران نوجواني به تاخير افتد ، چه بسا ديگر فرصت مناسبي براي جبران آن پيدا نشود و يا نتيجه مطلوبي در پي نداشته باشد .

رحلت آقا سيد ابوالحسن اصفهاني :

سيد ابوالحسن در سال 1284 ه ق در روستاي مد يسه لنجان اصفهان ديده به جهان گشود . پدرش سيد محمد روحاني جليل القدر در كربلا متولد و پس از وفات در شهرستان خوانسار به خاك سپرده شد. سيد ابوالحسن دروس مقدماتي را در زادگاه خود نزد يكى از روحانيان آن ديار آغاز و پس از گذراندن دوره ابتدايى به حوزه علميه اصفهان مهاجرت كرد. او در اصفهان از محضر استادانى همچون آية الله كلباسى ، آية الله چهار سوقى ، آية الله درچه اى ، آية الله جهانگيرخان قشقايى و... بهره هاى فراوان برد و در همين ايام خود نيز به تدريس ادبيات عرب و فقه و اصول مى پرداخت .

وي در سن 24 سالگي به منظور بالا بردن معلومات خويش در سطح عالى و بهره گيرى از دانش شخصيتهاى علمى حوزه بزرگ نجف و سامرا در سال 1307 ق . رهسپار عراق گرديد ودر آنجا از محضر بزرگانى چون آيات عظام ميرزا محمد حسن شيرازى (ميرزاى بزرگ ) ميرزا حبيب الله رشتى ، فاضل شربيانى ، شيخ محمد حسن مامقانى ، سيد محمد كاظم يزدى ، آخوند خراسانى ، ميرزا محمد تقى شيرازى و آية الله شريعت اصفهانى بهره هاي فراوان برد. آن عالم رباني مدت سه سال در كربلا و سامرا به سر برد و در درس آية الله ميرزا محمد حسن شيرازى شركت جست . پس از آن در سال 1310 ق . به شهر نجف اشرف رفت و تا پايان عمر در آن ديار ماندگار شد. پس از اينكه ميرزا محمد تقى شيرازى ، مرجع تقليد شيعيان مردم را در مسائل احتياطى خويش به وى ارجاع داد، آوازه اش بالا گرفت و روز به روز بر تعداد شاگردانش افزوده مى شد، تا جايى كه پس از درگذشت آية الله سيد محمد كاظم يزدى حوزه درسش ، پررونق ترين مجمع علمى در ميان مجامع علمى آن روزگار شد. آن عالم رباني پس از درگذشت آية الله نايينى و آية الله كاشف الغطاء صاحب مقام مرجعيت و زعامت دينى شيعيان شد و تا پايان عمردر اين مقام باقى بود.

وسيلة النجاة ، انيس المقلد ين ، حاشيه بر تبصره علامه ، حاشيه بر العروة الوثقى ، حاشيه بر نجاة العباد ، ذخيرة العباد ، شرح كفاية الاصول ، منتخب الرسائل مناسك حج ، وسيله النجاة الصغرى ، خيرة الصالحين از جمله مهمترين آثار اويند . ايشان در طول عمر خود شاگردان بسياري را نيز تربيت كرد كه از ميان آنها مي توان به حضرات آيات سيد محمود شاهرودى ، سردار كابلى ، سيد على يثربى كاشانى ، ميرزا آقا اصطهباناتى ، محمد تقى آملى ، شيخ هاشم آملى ، محمد رضا طبسى ، سيد ابوالحسن شمس آبادى ، سيد عبدالله شيرازى ، شيخ على عليارى تبريزى ، علامه طباطبايى ، ميرزا مهدى آشتيانى اشاره كرد . آن عالم رباني سرانجام پس از عمري تلاش در جهت نشر و گسترش معارف حقه اسلام ، در اثر سانحه اى به زمين خورد و پس از بازگشت به كاظمين در شب نهم ذيحجه 1365 ه ق ، سيزدهم آبان سال 1325 ه ش در سن 81 سالگى دارفانى را وداع گفت . پيكر شريف آية الله اصفهانى پس از حمل از كاظمين به نجف و در تشييعى كم سابقه در صحن مطهر اميرالمؤ منين عليه السلام كنار قبر فرزند شهيدش سيد محمد حسن و آرامگاه آية الله خراسانى به خاك سپرده شد.

تولد آندره مالرو :





آندره مالرو ، نويسنده ، سياستمدار و خاور شناس شهير فرانسوي در خانواده اي متمول ديده به جهان گشود . وي پس از گذراندن دوران دبيرستان به دانشكده رفت و به فراگرفتن زبان ها و ادبيات مشرق زمين پرداخت . مالرو در اوان جواني و در بين سالهاي 1925 تا 1927 به سرزمين هندوچين سفر كرد و در جنبش هاي آزدايخواهي اين كشور ها شركت جست . او همچنين در جنگ هاي اسپانيا در بين سالهاي 1936 تا 1939 ميلادي شركت كرد و پس از كوشش هاي سياسي به فرانسه بازگشت و به كارهاي ادبي سرگرم شد . آندره مالرو در حالي پا به عرصه زندگي ادبي گذاشت كه جنگ جهاني اول اروپا را در هم شكسته بود. جنگ پايان يافته بود اما براي اولين بار زيان وارده به فاتحان به بزرگي خسارتي بود كه شكست خوردگان متحمل گشته اند. تشويش بر فكر و روح انسان اين دوره حاكم شده بود و ارزشهاي سنتي به سختي متزلزل شده بودند . گذشتن از چنين شرايطي نيازمند كوشش فكري و ذهني خاصي است. بنابراين نويسندگان اين دوره همچون مالرو متعهد شدند تا مفهوم جديدي از انسان، به انسانهاي خسته از جنگ ارائه دهند . مالرو نويسندگي را از راه روزنامه نگاري آغاز كرد . نخستين كتاب او به نام فاتحان در سال 1928 منتشر شد . زندگي مالرو بيشتر وقف كوشش هاي سياسي و ادبي شده است . نوشته هاي او همه از تجربه هاي سياسي و كوشش هاي اجتماعي متاثر است . او جنبش ها ، انقلاب ها و فداكاري هاي آزادي خواهي را كه بيشر رنگ شرقي دارند به تصوير مي كشد . كتاب هاي ضد خاطرات ، سرنوشت بشر و اميد بشر او را به شهر ت بسيار رساندند . كتاب روانشناسي هنر وي داستاني است كه به اوج زيبايي شناسي دست يازيده است .



شهادت هاني عابد :





در چنين روزي در سال 1994 ميلادي ، هاي عابد از رهبران جنبش جهاد اسلامي فلسطين در غزه به در جه رفيع شهادت نايل آمد .



روز استقلال پاناما :





در چنين روزي در سال 1903 ميلادي كشور پاناما استقلال كامل خود را اعلام كرد .

پاناما با مساحت 77082 كيلومتر مربع در نيكره شمالي ، غربي و در جنوب قاره آمريكاي مركزي در ميان درياي كارائيب و اقياوس كبير قرار دارد . اين كشور در همسايگي كشور هايي چون كاستاريكا و كلمبيا واقع شده و كانال پاناما را به دو قسمت تقسيم مي كند . كانال پاناما همچنين دو اقيانوس كبير و اطلس را به هم متصل مي سازد . پايتخت اين كشور شهر پاناما بوده و پرجمعيت ترين شهرهايش عبارتند از سان ميگليتو ، كولون و داويد . اكثريت مردم اين كشور دو رگه سرخ و سفيد اند و تعداد اندكي نيز از آنان از ديگر نژاد هاي سياهپوست ، ، سفيد پوست ، سرخ پوست اند . اكثريت مردم اين كشور كاتوليك و اقليت آنان پروتستان مي باشد . زبان رسمي اين كشور اسپانيولي بوده و خط رايج آنان لاتين است . چنين روزي با عنوان روز ملي اين كشور نامگذاري شده است . پاناما در سال 1945 ميلادي به عضويت سازمان ملل متحد در آمد . جمهوري پاناما درسال1501ميلادي به دست كاشفان اسپانيايي كشف شد و دراوايل قرن نوزدهم ميلادي به تصرف كلمبيا درآمد. مردم پاناما ازهمان زمان جنبش آزاديخواهي خود را آغازكردند.



وحشت عمومي در اروپا :





در چنين روزي در سال 79 وحشت عمومي اروپا را فرا گرفت . اين وحشت ناشي از خبر گذر يك ستاره دنباله دار از آسمان اروپا بود .



جدايي اطريش و مجارستان :

در چنين روزي و در سال 1918 امپراطوري اتريش- مجارستا ن از يكديگر جدا شد . پس از جنگ جهاني نخست كشور هاي اطريش- مجارستان كه تحت يك حكومت واحد اداره مي شدند توسط دول محور از يكديگر جدا شدند و هريك داراي حكومت مستقلي گشتند .



استقلال لهستان :





در چنين روزي در سال 1918 ميلادي لهستان استقلال خود را از روسيه پس از جنگ جهاني دوم اعلام كرد .لهستان با مساحت 312683 كيلومتر مربع در نيمكره شمالي - شرقي و در شرق قاره اروپا در جنوب در ياي بالتيك و در همسايگي كشور هاي چكسلواكي ، آلمان ، اوكراين ، روسيه سفيد، و ليتواني قرار دارد . پايتخت آن شهر وروشو و پرجمعيت ترين شهرهاي آن ، لدزكراكوف ، وروتسلاف و پزنان نام دارند . مردم اين كشور سفيد پوست و بيشتر از تيره هاي لهستاني هستند و بقيه از تيره هاي اوكرايني ، بيلو روسي و ژرمني مي باشند . دين اكثريت مردم اين كشور مسيحيت كاتوليك و زبان رسمي آنان لهستاني و خط رايجشان لاتين است . نوع حكومت اين كشور جمهوري است . اين كشور در سال 1945 ميلادي به عضويت سازمان ملل متحد در آمد .



روز استقلال دومينيكن :

در چنين روزي كشور دومينيكن در سال 1978 از انگلستان مستقل شد . دومنيكن با مساحت 48734 كيلومتر مربع در نيمكره شمالي - غربي و در قاره آمريكا واقع شده است . هائيتي و درياي كاراييب در مجاورت اين كشور قرار دارند . پايتخت دومينيكن سانتودومينگو بوده و پرجمعيت ترين شهرهاي آن شهرهاي سانتياگو ، سان پدرو و سان فرانسيسكو مي باشد . دومينيكن در چنين روزي در سال 1978 مستقل شد و در سال 1945 ميلادي به عضويت سازمان ملل متحد در آمد .



تغيير الفباي تركيه :





در چنين روزي در سال 1928 تركيه الفباي عربي خود را به الفباي لاتين تغيير داد . آتاتورك پس از آنكه در تركيه به حكومت دست يافت ، در نخستين گام و به زعم خود در جهت پيشرفت كشورش و متمدن ساختن آن ، الفباي تركيه را از زبان عربي تغيير داده و به زبان لاتين متوجه ساخت . اين حركت آتاتورك گذشته از اينكه نوعي گام به عقب محسوب مي شد ، زبان اين كشور را دچار چالش زبانشاسانه عميقي ساخت كه تاكنون آثار آن به جاي مانده است . زبان تركي كه الفباي آن عربي است بسياري از الفاظ و لغات عربي را در خود دارد و با توجه به اينكه زبان عربي زايش خود را براساس صرف واژگاني تغيير مي دهد لذا با تغيير نوع الفبا، اين صرف واژگاني دچار چالش شده و زبان را با عدم زايش روبرو ساخته است .



بازگشت جرج دوم به يونان :

در چنين روزي در سال 1935 جرج دوم به يونان بازگشت و دوباره ديكتاتوري خود را در اين كشور از سر گرفت .



سوزانده شدن بدن اينديرا گاندي :





در چنين روزي در سال 1984 ميلادي بدن اينيرا گاندي نخست وزير هندوستان سوزانده شد . وي سه روز پيش در سال 1984 ميلادي ترور شد . اينديرا فرزند جواهر لعل نهرو در سال 1959 ميلادي رييس حزب كنگره هندوستان شد و پس از لعل بهادر شاستري در هجدهم ژانويه نخست وزير آن كشور گرديد . به افتخار مهاتما گاندي ، رهبر بزرگ استقلال هند ، نام خانوادگي آن ها به گاندي تبديل شد چرا كه پدر ايند يرا يعني جواهر لعل نهرو از همرزمان گاندي بزرگ بود. هندو ها معتقدند پس از كشته شدن فرد بايد پيكر او را سوزاند . پس از اين واقعه پيكر افراد برجسته همچون گاندي بر روي كوهستانهاي هندوستان منتشر گرديد .



انتخاب بيل كلينتون :





در چنين روزي در سال 1992 ميلادي بيل كلينتون به رياست جمهوري آمريكا انتخاب شد .بيل كلينتون نماينده حزب دموكراتها و چهل و دومين رييس جمهور آمريكا توانست دو دوره رياست جمهوري ايالات متحده را در اختيار داشته باشد . وي در پايان دومين دور رياست جمهوري خود به دليل رسوايي اخلاقي نتوانست آراي عمومي را به سوي حزب دموكرات آمريكا جلب كند و اين حزب را باشكست روبرو ساخت .



انتصاب اوتانت به دبير كلي سازمان ملل متحد :





در چنين روزي در سال 1961 ميلادي اوتانت سومين دبير كل سازمان ملل متحد به اين سمت منصوب شد .

تولد لوكان :

لوكان شاعر مشهورو باستاني اسپانيا در چنين روزي در سال 39 پس از ميلاد در كردوان اين كشور متولد شد . وي به لاتين شعر مي سرود . اثر تاريخ و ماندگاراو" بلوم سيويل" نام دارد .



تولد جان مونتاگ :

در چنين روزي مونتاگ چهارمين پادشاه ساندويچ و خالق ساندويچ در سال 1718 ميلادي به دنيا آمد .



تولد ويليام كولن بريانت :

بريانت شاعر مشهور انگليسي در چنين روزي در سال 1794 ميلادي به دنيا آمد . وي بيشتر طبيعت گرا بود . او پنجاه سال سمت دبيري ونويسندگي روزنامه ايونينگ پست را به عهده داشت . "تاناتوپسيز" عنوان مهمترين اثراوست .



تولد والكر اوانس :

در چنين روزي در سال 1903 ميلادي والكر اوانس عكاس مشهور آمريكايي ديده به جهان گشود . مجله شانس عنوان مهمترين اثر اوست .



تولد ولاديمير اوساچوسكي :

