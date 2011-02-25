کنسرت تکنوازی اساتید موسیقی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، اجرای تکنوازی اساتید تنها در یک بخش و بدون آتنراکت به روی صحنه رفت، قسمت اول این اجرا به دو نوازی کمانچه هادی منتظری و دف مسعود حبیبی اختصاص داشت و این دو قطعاتی در دستگاه های مختلف موسیقی ایرانی به شکل بداهه اجرا کردند.

پس از پایان این دو نوازی ، بهرام ساعد به روی صحنه آمد و قطعاتی از موسیقی ایرانی را در آواز ابوعطا ودستگاه راست پنجگاه با ساز تار اجرا کرد و در ادامه حسن ناهید و فربد یداللهی برای اجرای دو نوازی نی و تنبک به روی صحنه آمدند؛ حسن ناهید پیش از اجرای تکنوازی قطعات موسیقی ایرانی ضمن خوش آمدگویی به حاضرین در سالن گفت : 58 سال از انس و الفت من با این ساز خوش صدا می گذرد و نواختن این ساز را با شنیدن ساز حسن کسایی آغاز کردم و تماتم زندگی خودم را به نواختن این ساز پرداخته ام خوب یادم هست که در دوران نوجوانی صدای ساز نی حسن کسایی را از رادیوی مغازه های در خیابان می شنیدم و حفظ می کردم و از ترس پدرم که با موسیقی مخالف بود نی خود را برمی داشتم و زیر پتو آنچه که در خاطر سپرده بودم را اجرا می کردم.

وی در ادامه افزود : در این مسیر راههای زیادی رفتم با بزرگان موسیقی آشنا شدم و همکاری کردم و در این مسیر استاد کسایی به من پشنهاد داد که برای اجرای نی در مکتب اصفهان اگر دندان های جلو را تراش بدهم بهتر صدای نی درمی آید من هم این کار را کردم و 56 سال است که با فرم دندانهای خاص برای نی زدن صدای این ساز را درآوردم اما این دندانها درسالهای اخیر دچار خرابی شد و به هر دندان پزشکی هم مراجعه کردم آنچه می خواستم در نهایت از آب درنیامد و الان هم مجبورم به شیوه قبلی خودم با لب صدای این ساز را در آورم.

این نوازنده تار در پایان صحبت های خود افزود : اگر اشتباه و یا کم و کاستی در شیوه نوزاندگی من شنیدید به پای ناتوانی من در اجرا نگذارید بلکه به خاطر ضعف در دندان های من است .

این استاد موسیقی ایرانی پس از پایان صحبت های خود قطعه ای در دستگاه شور با همنوازی فربد یداللهی اجرا کرد.

در حاشیه

- دومین کنسرت بداهه نوازی اساتید موسیقی ایران در فضای سرد و با استقبال اندک مخاطبان برگزار شد.

- سید عباس سجادی در این کنسرت به عنوان مجری از روی دفترچه ای که ستاد برگزاری جشنواره در اختیار مخاطبان گذاشته بود اطلاعات را که مربوط به معرفی هنرمندان بود قرائت می کرد.

- تلفن همراه حسن ناهید نوازنده نی هنگام اجرای قطعه ای در دستگاه شور به صدا درآمد واو پس از خاموش کردن تلفن همراه خود از حاضرین در سالن عذرخواهی کرد.