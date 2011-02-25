خیزش های مردمی در منطقه مقدمه جهاد امت های اسلامی است

حجت الاسلام والمسلمین احمد سالک در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تحولات اخیر منطقه و خیزش های مردمی در کشورهای عربی و آفریقایی گفت:در دکترین نهضتی حضرت امام (ره) ده اصل مهم است که این اصول ده گانه تدوین حرکت انقلاب را در صدور انقلاب اسلامی به دیگر نقاط دنیا را بر عهده دارد.

وی افزود:اصل تفکیک ناپذیر جدایی دین از سیاست ،اصل جهان شمولی انقلاب اسلامی، اصل تحول و دگرگونی در جامعه و فرد و اصل وحدت جامعه مسلمین ودیگر موضوعات در این اصول تعریف شده است لذا تا رسیدن به وحدت وامت اسلامی راه زیادی وجود دارد.

معاون فرهنگی مجمع جهانی اهل بیت ادامه داد: خیزش های عظیم مردمی در خاورمیانه که به نام اسلام است و ادامه دارد مقدمه جهاد امت های اسلامی است که امیدواریم شکل کامل خود را بگیرد.

سالک درباره تحولات آینده خاورمیانه اظهار داشت:تحولات به سمت اسلامی شدن خاورمیانه پیش می رود و برای حاکم شدن کامل اسلام در تمام عرصه های خاورمیانه نیازمند هوشیاری امت مردم و نخبگان کشورهایی مانند مصر تونس بحرین عربستان است.

سخنگوی جامعه روحانیت مبارز همچنین با اشاره به مطالبات مردمی برای محاکمه سران فتنه گفت:انقلاب اسلامی هیچگاه متوقف نبوده و حرکت خود را با سرعت و توان کامل پیش برده است و جمهوری اسلامی ایران به حدی مقتدر است که می تواند یا تدبیر مقتدرانه با سران فتنه برخورد نماید و آنان را به کیفر اعمال خود برساند.

وی تصریح کرد : نحوه برخورد با سران فتنه در سیاستهای کلان نظام مشخص می شود اما این موضوع موجب نمی شود برخی خواص و سیاسیون در مقابل عملکرد سران فتنه سکوت کنند چرا که اگر سکوت کنند مردم آنها را از دایره انقلابیون حذف خواهند کرد.