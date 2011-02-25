تحصیل 30 هزار طلبه خواهر/ 30 هزار نفر فارغ التحصیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام محمودرضا جمشیدی شامگاه پنجشنبه در هفتمین اجلاسیه سراسری جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با علمای بلاد با بیان اینکه بیش از 330 مدرسه علمیه ویژه خواهران در سراسر کشور وجود دارد، اظهار داشت: در حال حاضر 30 هزار طلبه خواهر در این مدارس مشغول فراگیری علوم دینی هستند و بیش از 30 هزار نفر نیز فارغ التحصیل شده اند.



وی از اجرای 176 طرح و پروژه جدید توسط مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران خبر داد و گفت: از این تعداد 36 پروژه افتتاح شد و 13 پروژه تا پایان امسال به بهره برداری می رسد و مابقی آنها تا پایان سال آینده افتتاح خواهد شد.



جمشیدی تاکید کرد: توسعه حوزه های علمیه خواهران یکی از اهداف استراتژیک نظام و حوزه های علمیه است و طلاب خواهر آمادگی دارند در عرصه های مختلف نقش آفرینی کنند.



مدیر حوزه های علمیه خواهران خواستار توجه بیشتر به حوزه های علمیه خواهران شد و اظهار داشت: مقام معظم رهبری و مراجع معظم تقلید همواره به مدارس علمیه خواهران عنایت و توجه ویژه ای داشته و دارند که این مسئله در روند فعالیت این حوزه ها بسیار سودمند است.



طلاب خواهر پیشگامان فرهنگ حجاب و عفاف



جمشیدی با بیان اینکه طلاب خواهر پیشگامان فرهنگ حجاب و عفاف در جامعه هستند، تصریح کرد: ما برای کار در عرصه بانوان نیاز به افرادی داریم که نماد و نمود فرهنگ حجاب و عفاف باشند و بهترین مکان برای تحقق این مهم حوزه های علمیه خواهران است.



وی ظرفیتها و استعدادهای حوزه های علمیه خواهران را مثبت ارزیابی کرد و یادآور شد: در سالهای اخیر طلاب خواهر رتبه های برتر جشنواره های مختلف از جمله جشنواره علامه حلی را کسب کردند.