پیروزی حریفان پرسپولیس و استقلال/ الوحده جشنواره گل به راه انداخت

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته هجدهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های عربستان از پنجشنبه شب با برگزاری سه دیدار آغاز شد که در این دیدارها تیم الاتحاد با 2 گل از سد الاهلی گذشت، النصر با نتیجه 3 بر 2 الفیصلی را از پیش رو برداشت و الوحده نیز با نتیجه 8 بریک موفق به شکست الحزم شد.

الاتحاد که روز چهارشنبه هفته پیش رو در مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا از تیم پرسپولیس پذیرایی خواهد کرد، پنجشنبه شب در چارچوب هفته هجدهم مسابقات لیگ برتر باشگاه‌های عربستان در ورزشگاه امیر عبدالله الفیصل شهر جده میزبان تیم الاهلی بود.

نماینده دوم فوتبال عربستان در لیگ قهرمانان آسیا در این بازی خانگی توسط عبدالمالک زیایه (11) و پائولو جورج (87) به گل رسید و جایگاه خود را در رده دوم جدول رده بندی لیگ برتر عربستان استحکام بخشید. تیم فوتبال الاتحاد در گروه C لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا به دیدار تیم‌های پرسپولیس ایران، الوحده امارات و بنیادکار ازبکستان خواهد رفت.

دیشب همچنین تیم فوتبال النصر، حریف استقلال در گروه B لیگ قهرمانان آسیا در ورزشگاه امیر فیصل بن فهد شهر ریاض به دیدار الفیصلی رفت و موفق شد این تیم را با شکست 3 بر 2 بدرقه کند. برای النصر در این بازی خانگی ویکتور آلبرتو فیگوئروا (14)، عقیل بلغیث (38 - گل به خودی) بدر المطوع (6+90) گلزنی کردند و گل‌های تیم الفیصلی را نیز ابراهیم احمد مدخلی در دقایق 12 و 52 به ثمر رساند. در گروه B لیگ قهرمانان آسیا علاوه بر استقلال و النصر عربستان، تیم‌های پاختاکور ازبکستان و السد قطر نیز حضور دارند.

در شبی که نمایندگان فوتبال عربستان در لیگ قهرمانان آسیا مقابل حریفان خود به برتری رسیدند، تیم الوحده نیز در جدال با الحزم جشنواره گل به راه انداخت و با نتیجه 8 بر یک به پیروزی رسید.

- هفته هجدهم مسابقات فوتبال لیگ برتر عربستان امروز با برگزاری چهار بازی طبق برنامه زیر به اتمام می رسد:

جمعه - 6/12/89

* الرائد - التعاون

* القادسیه - الشباب

* الفتح - الهلال

* نجران - الاتفاق

جدول رده بندی مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های عربستان به شرح زیر است:

1- الهلال 41 امتیاز - حریف سپاهان

2- الاتحاد 36 امتیاز (یک بازی بیشتر) - حریف پرسپولیس

3- النصر 32 امتیاز (یک بازی بیشتر) - حریف استقلال

4- الشباب 31 امتیاز - حریف ذوب آهن

13- نجران 14 امتیاز

14- الحزم 6 امتیاز (یک بازی بیشتر)