به گزارش خبرگزاری مهر، باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا طی یک سخنرانی خود در ماه گذشته اظهار داشت: "دسترسی به اینترنت در خانه های کره ایها بهتر از اینترنت ما است."

در حقیقت کره جنوبی براساس آخرین طبقه بندی موسسه "آکامی"، با سرعت متوسط 16.63 مگابیت برثانیه بالاترین سرعت اینترنت را در دنیا در اختیار دارد در حالی که آمریکا با سرعت متوسط 4.6 مگابیت برثانیه در رتبه 12 این طبقه بندی ایستاده است.

اکنون کره ای ها در تلاشند تا یک اینترنت فوق پرسرعت را به کاربران خود عرضه کنند. این پروژه پیش بینی می کند که کاربران خانگی کره جنوبی تا پایان سال 2012 به سرعت اینترنت 200 برابر سرعت اینترنت در آمریکا دسترسی یابند.

دولت این کشور اولین طرح آزمایشی این پروژه را با شرکت هزار و 500 کاربر خانگی در 5 شهر آغاز کرده است. هر کاربر با پرداخت تنها 30 هزار ون (حدود 27 دلار) در ماه حق اشتراک می توانند از این اینترنت برخوردار شوند.

براساس گزارش نیویورک تایمز، کره جنوبی نه تنها بالاترین سرعت اینترنت در دنیا را به کاربران خود عرضه می کند بلکه شهروندان کره ای ارزانترین اینترنت دنیا را در اختیار دارند به طوری که کاربران آمریکایی برای استفاده از سرعت اینترنت نسبتاً آهسته 4.6 مگابیت برثانیه باید ماهانه 46 دلار پرداخت کنند درحالی که کاربران کره ای با پرداخت تنها 36 دلار در ماه می توانند از اینترنت با سرعت 100 مگابیت بر ثانیه بهره مند شوند.

به گزارش مهر، کاربران ایرانی برای دسترسی به اینترنت تنها با سرعت حداکثر 512 کیلوبیت برثانیه حدود 70 دلار در ماه می پردازند.

"چوی گوانگ- گی"، یک مهندس 28 ساله که سرپرستی این پروژه را به عهده دارد در این خصوص اظهار داشت: "کره ای ها در میان اولین مردم دنیا در استفاده از فناوریهای نوین هستند. بنابراین ما فکر کردیم که باید خود را برای چیزهای جدیدی مثل تلویزیونهای سه بعدی، تلویزیون از راه اینترنت، محتواهای با وضوح تصویر بالا، بازیهای ویدویی آنلاین، سیستمهای ویدیوکنفرانسها و ابرهای محاسباتی آماده کنیم."

بسیاری از فناوریهایی که "چوی" معرفی کرد هنوز در فاز آزمایش و توسعه هستند اما کره جنوبی از هم اکنون خود را برای استفاده تجاری از این فناوریهای آماده می کند.