به گزارش خبرنگار مهر، در این مجمع که ساعت 14:30 دقیقه فردا به ریاست حمید سجادی برگزارخواهد شد، محمد رضا تابش رئیس فدراسیون سوارکاری گزارش عملکرد سال 89 این فدراسیون را به اعضای مجمع ارائه خواهد کرد. در این جلسه همچنین گزارش تراز مالی سال 89 ارائه و به تایید اعضا خواهد رسید ضمن اینکه اعضای مجمع فدراسیون سوارکاری تقویم ورزشی و برنامه های سال 90 فدراسیون را تصویب خواهند کرد.

در این مجمع روسای هیئت های سوارکاری استانها مسائل و مشکلات خود را در خصوص توسعه و ترویج این رشته و حمایت های بیشتر سازمان تربیت بدنی را مطرح خواهند کرد.

با برپایی مجمع سالیانه دو فدراسیون پزشکی ورزشی و تنیس روی میز طی روزهای 12 و 15 اسفند ماه جاری ، پرونده مجامع سالیانه فدراسیون های ورزشی در سال 89 بسته خواهد شد.