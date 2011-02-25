به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به تاسیس استان البرز و اصلاح تشکیلات سازمان زندانها و لزوم انتزاع اداره امور زندانهای این استان از مجموعه اداره کل زندانهای تهران، «علی حاجی کاظم» با حفظ سمت به عنوان سرپرست اداره کل زندانهای البرز منصوب شد.‏

در حکم انتصاب «حاجی کاظم» آمده است: «شایسته است با همکاری مدیرکل زندانهای استان تهران ضمن حداکثر بهره‌گیری از امکانات موجود، به‌ویژه نیروهای انسانی خلاق و کارآمد نسبت به راه‌اندازی اداره کل مزبور و سرپرستی زندانهای استان به نحو مطلوب اقدام کنید.»

در بخش دیگری از این حکم، همکاری با مسئولان دستگاههای دولتی و اجرایی استان به‌ویژه دستگاه قضایی و توجه خاص به نیروهای انسانی به‌عنوان مهم‌ترین عامل بهره‌وری و پیشرفت امور در موفقیت و رسیدن به اهداف عالیه سازمان که همانا اصلاح و تربیت مجرمان و بزهکاران است، مورد تاکید قرار گرفته است.