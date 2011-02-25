به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به تاسیس استان البرز و اصلاح تشکیلات سازمان زندانها و لزوم انتزاع اداره امور زندانهای این استان از مجموعه اداره کل زندانهای تهران، «علی حاجی کاظم» با حفظ سمت به عنوان سرپرست اداره کل زندانهای البرز منصوب شد.
در حکم انتصاب «حاجی کاظم» آمده است: «شایسته است با همکاری مدیرکل زندانهای استان تهران ضمن حداکثر بهرهگیری از امکانات موجود، بهویژه نیروهای انسانی خلاق و کارآمد نسبت به راهاندازی اداره کل مزبور و سرپرستی زندانهای استان به نحو مطلوب اقدام کنید.»
در بخش دیگری از این حکم، همکاری با مسئولان دستگاههای دولتی و اجرایی استان بهویژه دستگاه قضایی و توجه خاص به نیروهای انسانی بهعنوان مهمترین عامل بهرهوری و پیشرفت امور در موفقیت و رسیدن به اهداف عالیه سازمان که همانا اصلاح و تربیت مجرمان و بزهکاران است، مورد تاکید قرار گرفته است.
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