علیرضا ضیغمی در گفتگو با مهر درباره آخرین وضعیت ساخت پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس، گفت: در حال حاضر عملیات ساخت این طرح پالایشگاهی حدود 35 درصد پیشرفت اجرایی دارد.

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی با تاکید بر اینکه با اعمال برخی از تغییرات مدیریتی پیش بینی می شود ساخت این واحد پالایشگاهی در سال 1390 شتاب بیشتری پیدا کند، تصریح کرد: بر اساس برنامه زمان بندی باید ساخت فاز اول پالایشگاه ستاره خلیج فارس تا سال 1391 با ظرفیت 120 هزار بشکه در روز در مدار بهره برداری قرار گیرد.

معاون وزیر نفت در خصوص راهکارهای تامین منابع مالی این پالایشگاه میعانات گازی اظهار داشت: هم اکنون هیچ گونه کمبود منابع مالی و اعتباری برای ساخت فاز اول پالایشگاه ستاره خلیج فارس وجود ندارد.

این عضو ستاد تدابیر ویژه اقتصادی وزارت نفت با اعلام اینکه سال گذشته 500 میلیون دلار برای ساخت این طرح اعتبار اختصاص یافته بود، تاکید کرد: در سالجاری هم تاکنون 800 میلیون دلار اعتبار و منابع مالی برای ساخت این مگا پروژه نفتی در نظر گرفته شده است.

به گفته این مقام مسئول، در حال حاضر قسط این اعتبار به میزان 200 میلیون دلار توسط شرکت نفت نیکوی ایران به پروژه تزریق شده است و مابقی این منابع به صورت تدریجی در اختیار پالایشگاه قرار می گیرد.

در همین حال، جلیل سالاری معاون مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش نفتی اخیرا با تاکید بر اینکه بخشی از منابع مورد نیاز برای ساخت دو پالایشگاه ستاره خلیج فارس و پارس شیراز از محل منابع داخلی تامین خواهد شد، گفته است: هم اکنون مشارکت نامه این دو پالایشگاه امضا شده و مذاکره با شرکای بخش خصوصی و خارجی ادامه دارد.

مدیر هماهنگی و نظارت بر تولید شرکت ملی پالایش و پخش نفتی از راه اندازی خطوط لوله و آبگیر پالایشگاه ستاره خلیج فارس تا خرداد ماه سال آینده خبر داده و افزوده است: بر اساس طرح اولیوت بندی قرار شده این پالایشگاه در سه فاز ساخته و در مدار بهره برداری قرار بگبرد.

وی با اعلام اینکه قطعا سه فاز پالایشگاه ستاره خلیج فارس تا پایان برنامه پنجم توسعه راه اندازی خواهد شد، تاکید کرده است: در مجموع پیش بینی می شود برای ساخت این پالایشگاه میعانات گازی به حدود 2 میلیارد و 600 میلیون یورو منابع مالی نیاز باشد.

به گزارش مهر، عملیات اجرایی پالایشگاه ستاره خلیج فارس از سال 1386 آغاز شد که در شرایط فعلی پیشرفت ساخت این پروژه حدود 35 درصد اعلام شده است.

با بهره برداری از این پالایشگاه میعانات گازی روزانه 35 میلیون لیتر بنزین (با عدد اکتان 95 ) و 14 میلیون لیتر گازوئیل به ظرفیت تولید فرآورده های نفتی کشور اضافه می شود، همچنین تولید روزانه 4 میلیون لیتر ال پی جی ( گازمایع)، 3 میلیون لیتر سوخت جت و 130 تن گوگرد از دیگر محصولات تولیدی این واحد پالایشی است.