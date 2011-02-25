جنایات هولناک "قذافی" و رقابت اروپایی ها برای خروج اتباع خود از لیبی

درحالی که هر روز تظاهرات معترضین در لیبی گسترش می یابد، "معمر قذافی" که تشنه قدرت است، حاضر به احترام گذاشتن به حقوق مردم و کناره گیری از قدرت نیست و با استفاده از سلاح های شیمیایی و بیولوژیکی به جان مردم افتاده است و بی گناهان را می کشد.

در همین حال یک شاهد عینی در گفتگو با شبکه الجزیره اظهار داشت: طرابلس (پایتخت لیبی) با استفاده از جنگنده های اف 16 اسرائیلی بمباران می شود و در بین مزدوران دستگیر شده قذافی یهودیان نیز حضور دارند. این شاهد عینی با اشاره به اینکه در حال حاضر اجساد مردم لیبی در خیابانهای طرابلس بر زمین نقش بسته است، افزود: تعداد قربانیان در شهرهای لیبی رو به افزایش نهاده و قابل شمارش نیستند.

منابع خبری اخیرا از کشتار جمعی بیش از 1200 نفر از زندانیان لیبیایی در شهر طرابلس توسط نیروهای امنیتی قذافی پرده برداشته که عمق جنایات این رژیم را به رخ می کشد.

در این میان کشورهای اروپایی که نظاره گر قتل عام مردم لیبی هستند، به تکاپو برای خروج تبعه های خود از این کشور افتاده اند زیرا متوجه شدند که دیکتاتورترین رهبر آفریقای شمالی حتی به مردم خود نیز رحم نمی کند.

همچنین ترس از وقوع یک جنگ داخلی در لیبی باعث شده تا کشورهای اروپایی برای فرستادن کشتی و هواپیما به منظور خروج تبعه های خود از لیبی با یکدیگر رقابت کنند. به گفته سخنگوی کمیسیون اتحادیه اروپا هم اکنون حدود 5 تا 6 هزار شهروند اروپایی در لیبی گیر افتاده اند.

در پی به هم ریختن برنامه پروازها در فرودگاههای لیبی کشورهای خارجی تلاش دارند اتباع خود را از راههای زمینی و دریایی از این کشور خارج کنند. در همین حال "دیوید کامرون" نخست وزیر انگلیس در لندن برای تاخیر در خروج تبعه های کشورش از لیبی عذرخواهی کرد.

گزارشها حاکی از آن است که حدود 500 تبعه انگلیسی در لیبی از جمله 170 نفر در اردوگاه های مختلف صحرایی حضور دارند. همچنین 300 نفر در پایتخت و 70 فرد دیگر در بنغازی هستند.

آلمان نیز روز گذشته کاروانی متشکل از سه ناو دریایی را برای خروج تبعه های خود از لیبی اعزام کرد. در همین حال وزارت خارجه آلمان اعلام کرد: حدود 150 تا 200 تبعه آلمانی در کشوری که غنی از نفت است، گیر افتاده اند.

دولت فرانسه اوایل هفته گذشته چندین هواپیما را به لیبی فرستاد و 500 تا 550 فرانسوی را بازگرداند. فرانسه 750 تبعه در لیبی دارد.

از سوی دیگر لهستان نیز مجوز ارسال هواپیمایی را برای خروج 80 تبعه خود که در لیبی گیر افتاده اند، کسب کرده است. دولت اتریش نیز روز یکشنبه حدود 100 تبعه خود را که در لیبی باقی ماندند، خارج می کند.

همچنین در پی ادامه ناآرامی ها در لیبی، وزارت دفاع رومانی روز پنجشنبه دو هواپیمای نظامی را برای تخلیه 450 تبعه خود از این کشور اعزام کرد.

در همین حال "تئودور باکونسکی" وزیر خارجه رومانی گفت: اوضاع لیبی بسیار نگران کننده است و امیدواریم که مقامات و نهادهای این کشور که هنوز دایر هستند، به ما کمک کنند تا همچون دیگر کشورها تبعه های خود را از این کشور خارج کنیم.

همچنین "علی عبدالله صالح" رئیس جمهوری یمن به خطوط هوایی "یمن ایرویز" دستور داد تا تمام تبعه های یمنی را که خواهان ترک لیبی هستند، خارج کند. گفته می شود که تخلیه تبعه های یمنی از لیبی امروز جمعه آغاز شود.