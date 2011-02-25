970 میلیارد ریال یارانه نقدی به شهروندان اردبیل پرداخت شد

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، فیروز احمدی پیش از ظهر جمعه در مراسم آغاز عملیات اجرایی سالن چند منظوره ورزشی و مسجد دانشگاه پیام نور مشگین شهر اظهار داشت: در مرحله دوم واریز یارانه ها نیز بیش از این مبلغ به حساب مردم اردبیل واریز شده است.

وی یاد آور شد: این میزان یارانه در اواخر بهمن ماه جاری به حساب شخصی شهروندان استان واریز و از اول اسفندماه جاری نیز در حال برداشت است.

معاون استاندار اردبیل با اشاره به اجرای موفق قانون هدفمندی یارانه ها بویژه واریز وجوه نقدی یارانه ها به حساب شخصی مردم در مرحله اول و دوم اضافه کرد: هم اکنون تحقق این مهم موجب حیرت جهانیان شده است.

وی به عملکرد اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی دولت اشاره کرد و افزود: در سالها اخیر فعالیتها و اقدامات مطلوبی در زمینه های مختلف اجرا شده که چندین برابر اقدامات دولتهای قبلی است.

احمدی ابراز داشت: تنها در دور سوم سفر هیئت دولت به استان اردبیل در مهر ماه گذشته که با توجه به توسعه فعالیتهای فرهنگی همراه بود، هزار و 500 میلیارد ریال اعتبار برای به بخش فرهنگی این استان تخصیص یافته است.

وی تصریح کرد: این خدمات دولت و نظام به مردم باعث شده است که آنها همچنان پشتیبان خدمتگزاران خود باشند و حضور 50 میلیونی در راهپیمایی 22 بهمن ماه نشانه قدرشناسی و درک و بصیرت این مردم است.

این مسئول همچنین ولایت فقیه را ستون نظام و انقلاب برشمرد و خاطرنشان کرد: گرایش روزافزون ملتها به آرمانهای انقلاب اسلامی و وحدت رو به تحکیم شیعه و سنی در جهان از برکات ولایت فقیه است.