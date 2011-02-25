مکانیزه شدن صدور پروانه ساخت و ساز در شهرداری تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد باقر قالیباف در مراسم اهدای جوایز به خوش‌حسابان پرداخت عوارض شهرداری با تاکید بر اینکه در نظام جمهوری اسلامی بر این باوریم که مهمترین دغدغه مدیران باید توجه به مردم باشد، اظهار کرد: هر کشوری طبیعتا براساس یک استراتژی ادامه حیات و حاکمیت می‌دهد و هر کدام از آن ها تکیه بر یک اصل را مهم می دانند از قبیل رشد اقتصادی ، رشد نظامی ، تکیه بر تکنولوژی و یا ترکیبی از تمام این ابعاد .

وی ادامه داد : اما ما بر این باورم که عمق استراتژی نظام جمهوری اسلامی برای رسیدن به اهداف خود ، دستیابی به قلوب مردم است و اگر نظام بتواند قلب‌های مردم را تسخیر کند می‌‌تواند بر قلب‌های آن ها حکومت کرده و این موضوع مهمترین سرمایه برای پیشرفت کشور است.

شهردار تهران با تاکید بر اینکه دستیابی به قلوب مردم در بحث مدیریت شهری باید به مراتب عمیق تر باشد، اضافه کرد: شهرداری نهادی عمومی و غیردولتی است و در همین راستا ضرورت دارد به این نکته توجه بیشتری کند و در نتیجه این اقدامات است که امروز می توانم به جرات اعلام کنم که 90 درصد از هزینه های شهر توسط مردم تامین می شود.

قالیباف خاطرنشان کرد: من به عنوان خدمتگزار در مدیریت شهری امروز بر این باورم که مهمترین سرمایه شهرداری ، اعتماد مردم است و اگر بتوانیم این اعتماد را جلب کنیم به بزرگترین توفیق در اداره شهر دست می یابیم.

وی با تاکید بر اینکه پیشرفت و توسعه امکان‌پذیر نخواهد شد مخصوصا در محیط های شهری مگر با نقش‌آفرینی مردم و کمک‌های فکری آن ها گفت : این نقش آفرینی ابعاد مختلفی داشته و در این راستا کمک های فکری بیش از کمک های مالی می تواند تاثیر گذار باشد.

شهردار تهران با بیان اینکه خوشبختانه در بحث مدیریت شهری شاهد چشم های تیز بین شهروندان و احساس مسئولیت آنها هستیم ، گفت : پیشنهادها، انتقادات، اظهار نظرها و تشکرها همه و همه ما را در اداره شهر و بحث مدیریت شهری کمک می کند، تا خدمات رسانی شهری را مطلوب تر ارائه دهیم و در این راستا مهمترین هدف ما ارتقا کیفیت زندگی شهروندان در بعد مادی و معنوی است که امیدواریم با نقش آفرینی شهروندان در موضوع مدیریت شهری و همکاری مستمر آنها ، به این مهم دست یابیم.

قالیباف در ادامه در مورد وضعیت مالی شهرداری تهران با بیان اینکه من قصد انتقاد ندارم و هر کسی در دوران مدیریت خود قطعا هدفش خدمتگزاری به مردم بوده و در این زمینه هم تلاش کرده اما این یک واقعیت است که پیش از این به دلیل شرایطی که در حوزه اداری در تمامی شهرداری‌ها حاکم بود هیچ زمانی شفافیت مالی در شهرداری‌ها وجود نداشت ، افزود : بر اساس قانون شهرداری ها، یکی از وظایف شهرداری‌ها این است که هر 6 ماه یک بار تراز مالی شهر را در اختیار مردم قرار دهند اما ساختار به گونه‌ای بوده که اصلا این شفافیت مالی انجام نمی‌شد و مردم نیز چنین مطالبه ای را از شهرداری ها نداشتند.

وی با انتقاد از اینکه تا قبل از دوره مدیریت فعلی حسابرسی در شهرداری تهران انجام نمی‌شد ، عنوان کرد : زمانی که به عنوان شهردار تهران انتخاب شدم، این موضوع را به دقت مطالعه کردم و بحث شفافیت مالی را در راس امور شهرداری قرار دادم.

وی در ادامه در مورد بحث صدور پروانه نیز خاطرنشان کرد: شهروندان در بحث صدور پروانه و ساخت و سازها ممکن است با مشکلاتی رو به رو باشند که این مسئله تماما بر عهده شهرداری نبوده و گرفتن استعلام از دیگر سازمان ها نیز ضرورت دارد که انجام این اقدامات زمان بر است.

شهردار تهران با بیان اینکه 35 ماه تمام دغدغه من این بود که صدور پروانه مکانیزه شود، گفت : از 2 ماه گذشته به تمام بخش های شهرداری ابلاغ شده که صدور پروانه دستی ممنوع است و هم اکنون صدور پروانه به صورت مکانیزه به انجام می رسد و به طور کلی این حرکت ها می تواند مشکل گشا بوده و اعتماد و مشارکت معنا دار مردم را سبب شود.