با مهاجمان سایبری در چارچوب بازدارندگی برخورد می شود

سردار سرتیپ پاسدار سید محمد حجازی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اقدامات بازدارنده نیروهای مسلح در خصوص حملات سایبری دشمنان گفت: یک بعد از اقدامات نیروهای مسلح در عرصه جنگ سایبری مباحث حفاظتی و تذکرات لازم برای پیشگیری از ورود ویروس هایی مثل کرم استاکس نت به سیستم های رایانه ای است یک بعد دیگر نیز بحث دانشی است که برای شناخت این نوع تهدیدات باید برنامه ریزی شود.



وی ادامه داد: خوشبختانه در این زمینه پژوهشگاهی در دانشگاه امام حسین (ع) درست شده است که روی این مقوله کارهای تحقیقاتی می کند.

معاون آماد ، پشتیبانی و تحقیقات ستاد کل نیروهای مسلح تصریح کرد: این پژوهشکده برای جاهایی که شناخته شده هستند و برعلیه مراکز مختلف ما حملات سایبری را ترتیب می دهند عملیات بازدارنده صورت می دهد که نتوانند مبادرت به چنین اقداماتی کنند.

سردار حجازی در پاسخ به این سوال که آیا در دستور کار این مرکز حملات آفندی نیز وجود دارد گفت: در بحث آفندی ما باید در چارچوب قانون حرکت کنیم ما باید با رعایت مقرارت مربوطه باید اقدام کنیم .

وی تاکید کرد: طبعا کسی که خود حمله و در سیستم های دیگران اخلال می کند نباید انتظار عدم اقدام داشته باشد.

حجازی تاکید کرد: حتما با رعایت موازین حقوقی بر علیه آنها اقدام خواهد شد.