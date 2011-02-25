اصلاح یک رشته کنکور ارشد 90 دانشگاه آزاد/ آخرین ضرایب و مواد امتحانی

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اطلاعیه مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسلامی که ویژه داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 90 در رشته مهندسی کشاورزی - مکانیزاسیون کشاورزی منتشر شده است درس 5 - زراعت عمومی حذف و ضرایب دروس 2، 3 و 7 به این شرح اصلاح شد: 2- ماشین های کشاورزی با ضریب 3 ، 3- مکانیزاسیون کشاورزی با ضریب 3 و 7- موتور و تراکتور با ضریب 2