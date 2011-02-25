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۶ اسفند ۱۳۸۹، ۱۱:۵۶

اصلاح یک رشته کنکور ارشد 90 دانشگاه آزاد/ آخرین ضرایب و مواد امتحانی

اصلاح یک رشته کنکور ارشد 90 دانشگاه آزاد/ آخرین ضرایب و مواد امتحانی

مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسلامی آخرین اصلاحات و ضرایب مواد رشته مهندسی کشاورزی - مکانیزاسیون کشاورزی کد 50343 مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 90 را اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اطلاعیه مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسلامی که ویژه داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 90 در رشته مهندسی کشاورزی - مکانیزاسیون کشاورزی منتشر شده است درس 5 -  زراعت عمومی حذف و ضرایب دروس 2، 3 و 7 به این شرح اصلاح شد: 2- ماشین های کشاورزی با ضریب 3 ، 3- مکانیزاسیون کشاورزی با ضریب 3 و 7- موتور و تراکتور با ضریب 2
کد مطلب 1261019

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