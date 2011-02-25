تظاهرات گسترده در طرابلس و شهرهای بزرگ/ احتمال به توپ بستن مردم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه العربیه، تظاهرات امروز در لیبی علاوه بر شهرهای بنغازی، زاویه، مصراته، زواره، اجدابیا شامل پایتخت نیز خواهد شد.

بر این اساس، در حالی که شرایط طرابلس در پی تحولات اخیر کاملا امنیتی شده است مردم در نظر دارند امروز تظاهرات بزرگی را علیه قذافی ترتیب دهند.

از سوی دیگر، شبکه خبری الجزیره در گزارشی به شرایط ساعات اخیر در پایتخت لیبی، مقر اصلی اقامت معمر قذافی اشاره کرد و نوشت: بیشترین چیزی که در این ساعات شهروندان ساکن پایتخت را به وحشت انداخته است شنیدن صدای شلیک توپخانه و تیراندازی در جای جای طرابلس است.

علاوه بر این اخباری درباره محاصره مناطق مختلف و روستاهای نزیک طرابلس توسط نیروهای امنیتی وابسته به قذافی شنیده می شود.

"عبدالله عبدالرحمان" از روزنامه نگاران لیبیایی در گفتگو با الجزیره با اشاره به حضور این نیروهای امنیتی در نقاط مختلف طرابلس، اظهار داشت: همچنین برخی از نیروهای کمیته های انقلابی لیبی در طول ساعات شبانه روز در طرابلس حضور دارند. البته مردم محلات مختلف با در دست داشتن سلاح سرد امنیت ممتلکات و خانواده های خود را در این شهر برعهده گرفته اند.