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۶ اسفند ۱۳۸۹، ۱۱:۵۴

قبل از دیدار با فولاد/

کاشانی پس از سه هفته به جمع پرسپولیسی‌ها برگشت

کاشانی پس از سه هفته به جمع پرسپولیسی‌ها برگشت

سرپرست باشگاه پرسپولیس گفت: مهمترین هدف ما از تشکیل تیم ب و توجه به تیم‌های پایه،‌ تربیت و پرورش بازیکن برای اضافه شدن به تیم بزرگسالان بوده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حبیب کاشانی که پس از سه هفته مجددا در جمع سرخپوشان در اردوی هتل المپیک حضور یافته بود، در صحبت‍‌های خود در جمع بازیکنان با اشاره به اضافه شدن روح اله سیف الهی، بازیکن تیم امید پرسپولیس به جمع تیم بزرگسالان،‌گفت: این حرکت بزرگی است که در تیم‌های پرسپولیس و استقلال کمتر اتفاق می‌افتد اما این بار با اعتماد علی دایی یک بازیکن از تیم امید،‌ به تیم اصلی راه یافته است. از جسارت و دور اندیشی سرمربی تیم تشکر می‌کنم و امیدوارم این روند در پرسپولیس به صورت حرفه‌ای ادامه داشته باشد.

کاشانی در ادامه با اشاره به پیروزی سرخپوشان در برابر شاهین بوشهر،‌ تصریح کرد: این پیروزی،‌ ارزشمند و بزرگ بود چرا که در برابر تیمی بدست آمد که پیش از این در زمین خودش برای تیم‌های بزرگ هم مشکل ساز شده بود.

وی افزود: تحلیل نکات فنی این بازی با کادر فنی است اما فکر می‌کنم برای تداوم موفقیت‌،‌ باید گذشتمان بیشتر شود. مهم، ‌گل زدن و موفقیت تیم است نه اینکه چه کسی گل می‌زند. موفقیت تیم به نام همه رقم می‌خورد.

سرپرست باشگاه پرسپولیس با اشاره به میلاد پیامبر اسلام (ص)، گفت: نباید از اخلاق نبوی فاصله گرفت. سعه صدر، بخشش و اخلاق پیامبر باید در زندگی الگوی همه ما باشد و بدون شک با توجه آن، به جایگاه حقیقی یک انسان دست خواهیم یافت.
 
تیم فوتبال پرسپولیس در هفته بیست و چهارم رقابتهای لیگ برتر ساعت 17:15 دقیقه امروز جمعه در ورزشگاه آزادی تهران به مصاف تیم فولاد خوزستان خواهد رفت.
کد مطلب 1261030

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