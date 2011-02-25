مشارکت 2.5 میلیارد دلاری چین در بزرگترین میدان نفتی ایران

ناجی سعدونی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت طرح توسعه میدان نفتی ازادگان جنوبی با بیان اینکه این میدان مشترک نفتی یکی از بزرگترین اکتشافات ایران پس از پیروزی انقلاب است، گفت: در حال حاضر بیش از 55 هزار بشکه نفت خام از میدان آزادگان استخراج می شود.

مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه نفت با اشاره به مشارکت یک شرکت چینی در طرح توسعه فازهای اول و دوم این میدان مشترک با عراق، تصریح کرد: بر اساس توافق انجام شده چین در این میدان حدود دو میلیارد و 500 میلیارد دلار سرمایه گذاری می کند.

وی از برنامه ریزی برای تولید روزانه 600 هزار بشکه نفت از میدان آزادگان جنوبی خبر داد و افزود: در فاز اول این میدان با احتساب منیزان تولید فعلی باید 320 هزار بشکه نفت تولید شود.

این مقام مسئول با اعلام اینکه در فاز دوم توسعه میدان آزادگان جنوبی برای تولید حدود 300 هزار بشکه نفت خام هدف گذاری شده است، تاکید کرد: هم اکنون مطالعات طرح جامع توسعه (ام.دی.پی) میدان آزادگان با مشارکت شرکت چینی در حال انجام است.

سعدونی همچنین با یادآوری اینکه در فاز اول توسعه میدان نفتی آزادگان باید 120 حلقه چاه حفاری شود، تاکید کرد: تاکنون 23 حلقه چاه توصیفی و تولیدی در میدان آزادگان جنوبی حفاری شده است و بر این اساس حفاری حدود یکصد حلقه چاه جدید در دستور کار قرار گرفته است.

مدیر عامل شرکت مهندسی و توسعه نفت برنامه زمان بندی برای توسعه فاز اول این میدان مشترک نفتی را 52 ماهه اعلام کرد و افزود: برای فاز دوم توسعه هم حدود 36 ماه برنامه زمان بندی تعریف شده است.

به گفته این مقام مسئول توسعه فاز اول میدان نفتی آزادگان جنوبی از حدود سه ماه قبل با مشارکت یک شرکت چینی آغاز شده است.

احمدقلعه بانی مدیرعامل شرکت ملی نفت پیشتر با بیان اینکه هم اکنون مذاکرات با شرکتهای داخلی و خارجی در حال انجام است، به مهر گفته بود: در مجموع برای توسعه این میدان در دو فاز پیش بینی تولید بیش از 600 هزار بشکه نفت شده است.

به گزارش مهر، با گذشت بیش از سه سال از خروج اینپکس ژاپن از طرح توسعه میدان نفتی آزادگان، توسعه تنها 2 فاز از این میدان مشترک نفتی اجرایی شده است. البته با توسعه فازهای اول و دوم طرح تولید زودهنگام این میدان نفتی ظرفیت برداشت نفت از این حوزه مشترک به حدود 55 هزار بشکه در روز رسیده است.



توسعه این میدان مشترک نفتی توسط عراق با مشارکت کنسرسیوم پتروناس مالزی، شرکت انگلیسی - هلندی شل و هالیبتون آمریکا برای تولید 1.6 تا 1.7 میلیون بشکه در روز آغاز شده است.



اولین چاه میدان نفتی آزادگان در سال 1355 شمسی حفر شد اما این میدان با حفر دومین چاه در سال 1378 کشف شد. در شرایط فعلی میدان آزادگان به عنوان بزرگترین اکتشاف میدان نفتی جهان در 30 سال گذشته از ذخیره نفت درجای بیش از 42 میلیارد بشکه برخوردار است.



این میدان مشترک نفتی با مجنون عراق در 83 کیلومتری جنوب غربی اهواز قرار دارد که با احتساب بخش شمالی و جنوبی وسعت آن به بیش از 900 کیلومتر می رسد.