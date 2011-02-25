خرید 50 میلیون تومانی اثر برگزیده کتاب سال در بخش ترجمه قرآن

به گزارش خبرگزاری مهر، همچنین از بهترین ترجمه قرآن کریم که مورد تقدیر قرار گرفته تا سقف 300 میلیون ریال خریداری می‌شود که این اعتبار بیش از دوبرابر جایزه کتاب سال است.

در بیست و هشتمین دوره کتاب سال از پنج ترجمه قرآن تقدیر شد.

بنا بر این گزارش در حوزه علوم انسانی کتاب سال و به منظور تقویت بنیه تالیف در برابر ترجمه از کتابهای تالیفی برگزیده کتاب سال نیز تا سقف 200 میلیون ریال خریدای می‌شود.

به گفته بهمن دری و پس از اعلام آمادگی ناشران (مشروط به پرداخت حق‌التالیف مولف و حق الترجمه مترجم قرآن) این موضوع طی یک هفته اجرایی خواهد شد.

معاون امور فرهنگی همچنین وعده داده در بیست و نهمین دوره کتاب سال علاوه بر انتخاب برترین ترجمه قرآن کریم در دهه 80 بهترین کتاب به مفهوم مطلق از میان کتاب‌های برتر به عنوان بهترین کتاب سال انتخاب خواهد شد.

وی همچنین یادآور شد جایزه‌ای که برای بهترین کتاب سال در دروه آینده در نظر گرفته شده بالاترین جایزه کتاب در کشور خواهد بود.