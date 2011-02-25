حضور 17 شاعر خارجی در جشنواره شعر فجر

به گزارش خبرگزاری مهر، شفق علی بگلی از جمله مدعوین به این جشنواره است که سال‌ها رئیس شعبه روابط بین‌الملل و پژوهش‌های مقایسه‌ای موزه نظامی فرهنگستان علوم آذربایجان بوده و به عنوان استاد زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه‌های آن کشور تدریس می‌کند. او همچنین مولف کتاب‌هایی چون: متضاد در زبان فارسی، فرهنگ مختصر فارسی - روسی و آذربایجانی است و تاکنون صدها مقاله درباره فردوسی، حافظ، سعدی، بیدل دهلوی و خاقانی به نگارش در آورده است.

همچنین قرار است جعفر محمد ترمذی در این جشنواره حضور یابد. "جعفر خالمو من‌اف" متخلص به ترمذی از شاعران فارسی‌سرای ازبکستان است که به بخش بین‌الملل این دوره از جشنواره دعوت شده است. او که در سال 1993 از پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد خود با نام "تحقیق در سرچشمه‌های تصوف در ایران" در دانشگاه ملی تاجیکستان دفاع کرده است، سال‌هاست که به زبان فارسی شعر می‌سراید.

وی سال 1999 به تاشکند سفر کرد و در آنجا به تحقیق و مطالعه در مقطع دکتری در آکادمی ساختار دولت و جامعه ریاست جمهور ازبکستان پرداخت و در سال 2003 موفق به اخذ مدرک دکتری شد. جعفر محمد چند سالی است که در رایزنی فرهنگی ایران در ازبکستان به عنوان سرمترجم و سردبیر فصلنامه فرهنگی، ادبی، فلسفی و عرفانی "سینا" فعالیت می‌کند. سیمای فرهنگی ازبکستان، دانشنامه زبان و ادبیات فارسی ازبکستان (قرن بیستم تاکنون) و ایرانشناسان ازبکستان از جمله آثار پژوهشی این شاعر پارسی‌گوی است.

بر اساس این گزارش "الیاس ابرارف" استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه دولتی قازان هم از دیگر مدعوین به بخش بین‌الملل جشنواره شعر فجر است. ابرارف که در سال 2005 از پایان‌نامه دوره دکترای خود در رشته تئوری آموزگاری زبان و فرهنگ خارجی دفاع کرده است، در حال حاضر به تدریس زبان‌های فارسی و عربی اشتغال دارد. او همچنین در سال 2009 در همایش آموزگاران زبان و ادبیات فارسی که در تهران برگزار شد، شرکت داشت.



شاهین فاضل عضو هیات علمی انستیتو تاریخ آکادمی علوم جمهوری آذربایجان نیز دیگر استاد دعوت شده به پنجمین جشنواره شعر فجر است.

فاضل استاد زبان و ادبیات فارسی جمهوری آذربایجان است که در سال 1996 دکترای علوم تاریخ خود را از دانشگاه دولتی آذربایجان اخذ کرد و در حال حاضر عضو هیات علمی انستیتو تاریخ آکادمی ملی علوم جمهوری آذربایجان است. سفرنامه‌های ایران و تاریخ شهرستان قوبا از جمله آثار تالیفی این شاعر است که تاکنون به زیور طبع آراسته شده است.



سید مرتضی موسوی مدیر فصلنامه دانش و سرپرست انجمن فارسی اسلام‌آباد پاکستان هم در پنجمین جشنواره بین‌المللی شعر فجر حاضر می‌شود.

موسوی که در حال حاضر سرپرستی انجمن فارسی اسلام‌آباد پاکستان را برعهده دارد، از جمله میهمانان ویژه این مراسم است که به زودی وارد تهران می‌شود. وی که دوره دکترای خود را طی سال‌های 1961 – 1963 میلادی در دانشگاه تهران سپری کرده است، در سابقه آموزشی خود استادی زبان‌های انگلیسی، اردو و دوره‌های پاکستان‌شناسی انجمن روابط فرهنگی ایران و پاکستان را دارد.

او همچنین مولف دو کتاب با عناوین روابط فرهنگی میان ایران و پاکستان و علامه محمد اقبال به زبان فارسی است و تاکنون بیش از 200 مقاله در روزنامه‌ها و مجله‌های ایرانی و پاکستانی به زبان‌های فارسی، اردو و انگلیسی منتشر کرده است.



آیین گشایش پنجمین جشنواره بین‌المللی شعر فجر ساعت 9:40 هفتم اسفند با حضور سیدمحمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و جمعی از شاعران داخلی و خارجی در کتابخانه ملی برگزار می‌شود.