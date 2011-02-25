حقایق دین از طریق فیلمنامه قابل بیان است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، جواد شمقدری شامگاه پنج‌شنبه در اختتامیه جشنواره سراسری نماز و نیایش به روایت دوربین که سالن اجتماعات شرکت آب و فاضلاب قم برگزار شد‌، بیان داشت: امروزه سینما می‌تواند واسطه بیان حقایق دین از طریق فیلمنامه باشد و به نوعی معارف اسلامی از این طریق قابل ترویج است.



وی با اشاره به اینکه آنچه که امروز در حوزه‌های علمیه در خصوص مسائل فقهی و دینی کار می‌شود باید چندین برابر آن در بخش تولید فیلمنامه کار شود اضافه کرد: در تولید فیلمنامه‌های مربوط به معارف اسلامی، زوایای دین از طریق سینما در اختیار جامعه قرار گیرد.



شمقدری اظهار داشت: اگر سینمای انقلاب اسلامی به مسیر اصلی خودش برگردد که در گذشته سابقه درخشانی در این زمینه وجود ندارد که همه ما در این راستا برای رسیدن به هدف و رسالت اصلی وظیفه داریم و بیش از همه این وظیفه بر گردن افرادی است که حافظ و معرف معارف اسلامی و نهضت اسلامی هستند.



معاون امور سینمایی و سمعی و بصری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان این سئوال که چرا روحانیت به موضوعی همچون سینما توجه لازم را نکرده‌اند، ادامه داد: تا کنون مرحله اول این رسالت به پایان رسیده است ولی مراحل بعدی آن هنوز باقی مانده است و باید تلاش کرد تا به آن رسالت واقعی و اصلی رسید.



وی بیان داشت: در حوزه‌های علمیه همچون حوزه علمیه قم به برکت وجود برخی از بزرگان حافظ معارف در دین هر روز شاهد تولید علوم دینی همچون چشمه مملو‌ از آب که هر روز آب آن افزون‌تر می‌شود هستیم ولی با این وجود در پایین دست خشکی و بی‌آبی وجود دارد و دوستان به شکل سنتی تلاش می‌کنند آب را به مزارع خشک پایین دست برسانند کاری که در طول یک هزار و 400 سال انجام شده است.



شمقدری اظهار داشت: امروزه نیاز به یک سیستم آبیاری قوی داریم و به نظر من سینما می‌تواند واسطه این امر باشد چرا که نبض سینما در دست فیلمنامه است و از این طریق قادر به ترویج و بیان معارف اسلامی و دینی خواهیم بود.



شایان ذکر است اختتامیه جشنواره سراسری نماز و نیایش به روایت تصویر با حضور رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل انجمن سینمایی جوانان ایران و جمعی از دانشجویان و هنرمندان سراسر کشور برگزار شد و در این مراسم قرار بود با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد برگزار شود که معاون سینمایی وی در این جشنواره حضور پیدا کردند.