فردا در تاريخ

آغاز محاكمه دكتر محمد مصدق :





درچنين روزي درسال 1332 ه ش محاكمه دكترمحمد مصدق نخست وزيروقت ايران دردادگاه نظامي رژيم شاه آغازشد.كودتا چيان براي استقرارو تثبيت موقعيت خود سركوب نيروهاي ضد كودتا وميهن پرست را با ايجاد دستگاه فرمانداري نظامي از29 مرداد 1332به فرماندهي سرتيپ فرهاد دادستان وسپس سرتيپ تيموربختيارآغازكردند. هزاران تن درسراسركشوردستگيرو روانه ي زندان ها وشكنجه گاهها شدند . تعدادي ازآنان نيززيرشكنجه ها شهيد ، تعدادي پس ازمحاكمات فرمايشي تسليم جوخه هاي اعدام گرديند . رعب و وحشت سراسر كشوررا فراگرفت . انتشار روزنامه هاي ملي ومستقل متوقف وصاحبان وگردانندگان آنها با محدوديت هاي فراواني مواجه شدند . بيشتر وزرا و همكاران دولت قانوني و جمعي ازنمايندگان مجلس شوراي ملي دستگير و تعدادي ازآنان نيزمحاكمه و تحت پيگرد قرار گرفنند . تعدادي از افسران و نظاميان كه طرفدارنهضت ملي ايران بودند هم روانه زندانها وتبعيد گاهها شدند . فعاليت احزاب وابسته به جبهه ملي ممنوع و برخي ازرهبران وسران آن زنداني شدند .دكترمحمد مصدق پس ازمعرفي خود دستگير وزنداني شد وسپس كودتا چيان اورا دردادگاه نظامي محاكمه ومحكوم كردند . دكتر مصدق با همه شايستگي خود بدون واهمه ، دادگاه نظامي را به دادگاه محاكمه كودتا چيان تبديل نمود و نقاب از چهره محمد رضا پهلوي و پدرش و عمال آنها بر داشت و ضمن دفاع از جنبش ملي نفت و حركت ضد استعماري مردم با ارايه اسناد و شواهد غير قابل انكار ماهيت كودتا و هماهنگي شاه و عمال داخلي و بيگانگان را آشكار نمود و ادعاي كودتا چيان را كه از رستاخيز ملي دم مي زدند ، افشا كرد . دادگاه پس از تشكيل 35جلسه وي را به سه سال حبس مجرد محكوم كرد.





اعلام اصل مونروئه :

درچنين روزي درسال 1823 ميلادي جيمزمونروئه رئيس جمهور آمريكا اصل مونروئه را بنا نهاد . براساس اصل مونروئه

دولت هاي غيرآمريكايي نمي توانند در امورنيمكره غربي دخالت كنند . اين اصل كه خود يك نوع برتري جويي وبدعت درحقوق بين الملل به حساب مي آيد درسالهاي بعد از سوي برخي ديگر ازكشورهاي غربي نيزبه مرحله اجرا در آمد . اين اصل درواقع خود زمينه و توجيه كننده اي براي كشور هاي استعمار كننده به حساب مي آمد . اصل مونروئه را در واقع مي توان

مبناي سياست هاي امروز جوامع غربي و بويژه آمريكا در جهان امروز دانست .







اعطاي حق وتو درشوراي امنيت سازمان ملل متحد در واقع تفسير ديگري از اين اصل است چراكه هركشوري درحوزه عملكرد و منافع كشورهاي داراي حق وتوحتي به حق دخالت كند ، كشورهاي مزبور توانايي فسخ عمل مزبور راكه از سوي شوراي امنيت مطرح شده باشد دارا هستند .





تولد ماري كوري :









نيه ماريا اسكولود سكي درهفتم نوامبر1867 به دنيا آمد. مادروي درزمره اقليت نجيب زادگان لهستان ويك ناظم مدرسه و پدرش مرد فرهنگي و تحصيل كرده دردانشگاههاي شهر سنت پيترزبورگ بود. ماريا وقتي ده ساله بود مادرش را ازدست داد . وي درشانزده سالگي ازدبيرستان فارغ التحصيل شد. دراين هنگام بود كه ثروت پدرش از دست رفت و او وخواهرانش مجبور شدند كه براي ادامه حياتشان كار كنند.در اين هنگام ماري سرگرم تدريس خصوصي به فرزندان طبقه ثروتمند شهر ورشو و اطراف آن بود. وي با مختصرغذا، به شدت به كاروتحصيل مي پرداخت. در سال 1894 يك دانشمند فيزيك لهستاني بنام جوزف كوالسكي او را به پي ير كوري كه نويسنده چيره دستي نيز بود ، معرفي كرد و چند ماه پس از اولين ملاقات و تقاضاي پير از ماري براي ازدواج ، آن دو ازدواج كردند .ماري سال بعد ازدواج هنگامي كه امتحان جامع دكتري را با صلاحيت كامل داده بود ، فرزندش ايرن كوري را در سال 1897 بدنيا آورد. با پيشنهاد كوري، ماري كاربرروي تز دكتريش را درمورد پديده پرتوزايي شروع كرد. وي در تحقيق خود دريافت كه شدت تابش مستقل از تركيبات شيميايي اورانيوم است و تنها بستگي به مقدار اورانيوم دارد. او اثرات تابشي همه مواد را بررسي كرد و دريافت كه توريم تنها عنصريست كه مانند اورانيوم خاصيت تابشي دارد. وي در اين حال سعي كرد پرتوزايي را فقط در عناصر مندليف جستجو نكند بلكه بسراغ مواد طبيعي و معدني برود.

در دوازدهم آوريل 1898 استاد راهنمايش ليپمن اولين نوشته اش را در آكادمي علوم فرانسه ارائه كرد و اين مقاله تحت نام اسكولودسكي در مجله ي آكادمي علوم فرانسه بچاپ رسيد. در سال 1903 پي ير كوري و ماري كوري و بكرل جايزه نوبل در فيزيك را دريافت كردند. اين جايزه از لحاظ مادي زندگيشان را بهبود بخشيد. بالاخره ماري تز دكتري خود را در سال 1904 نوشت كه عملا همان مقاله سال 1900 او بود. 7 سال طول كشيد تا ماري دكتريش را بگيرد . وي در سال 1911 دومين جايزه نوبل را در شيمي دريافت كرد. او بعد ها توانست عناصر راديوم و پلو تونيوم را كشف كند .



حكومت بلشويك ها در روسيه :





درچنين روزي درسال 1917 ميلادي كارگران و كشاورزان كمونيست با ورود به كاخ زمستاني تزارها درسن پترزبورگ

دولت كرنسكي راساقط كردند . رهبري انقلاب بلشويكي روسيه به عهده لنين بود كه تا چندماه پيش ازانقلاب درسويس درتبعيد به سرمي برد . نه روزپس ازسقوط سن پترزبورگ ، مسكو نيزبه تصرف بلشويكها درآمد. لنين ماه هاي بعد مذاكرات صلح را با آلمان واتريش آغاز كرد . انقلاب روسيه در چند سال آينده برهمه مخالفان داخلي وخارجي از جمله دولتهاي انگلستان ، فرانسه ، ژاپن و آمريكا ، پيروز شد.پس از تشكيل حكومت ، زمان آن رسيده بود كه انقلابيون به سنتهاي حزبي و دمكراتيك بازگردند. اما مدت كوتاهي پس از انقلاب (كمتر از يك ماه) سركوب احزاب مخالف آغاز شد. احزابي كه خود نيز به فعاليت قانوني قانع نبودند. تروتسكي كه در اين زمان عضو كميته نظامي انقلاب بود به مناسبت سركوب يكي از اين احزاب چنين گفت: تا كمتر از يك ماه ديگر خشونت به پيروي از انقلابيون بزرگ فرانسه اشكال بسيار شديدي پيدا خواهد كرد. نه تنها زندان بلكه گيوتين نيز براي دشمنان ما آماده كار خواهد بود. سپس سازمان «چكا» به منظور مقابله با ضد انقلاب از كميته نظامي انقلاب به وجود آمد. پس از چند سال بلشويكها ، تنها حزب باقيمانده در شوروي بودند. در دهمين كنگره حزب كمونيست لنين خطاب به جبهه كارگران مخالف كه از اعضاي خود حزب كمونيست بودند گفت: ما وقت زيادي صرف بحث كرده‌ايم و من مي‌گويم حالا بحث با تفنگ خيلي بهتر از بحث با نظريات جبهه مخالف است. ما به جبهه مخالف نياز نداريم . رفقا امروز وقت اين كار نيست يا در اين جانب باشيد يا در آن جانب ، با تفنگ نه با مخالفت.



انتشار نخستين شماره لندن گازت :

درچنين روزي در سال 1665 ميلادي براي نخستين بار روزنامه لندن گازت منتشر شد .



شكست هندوستان در جنگ واباش :

درچنين روزي در سال 1811 ميلادي اعضاي گروه شواني هندوستان از ويليام هنري هريسون در جنگ واباش شكست خوردند .



اختراع ماشين توليد سيگار :





درچنين روزي در سال 1867 ميلادي ماشين توليد سيگار توسط آلبرت اچ هو ك اختراع شد .



اعلام خبر كذ ب آتش بس :

درچنين روزي در سال 1918 و در طول جنگ جهاني اول ، گزارش غلطي در خبرگزاري يونايتد پرس مبني بر آتش بس موقتي بين نيروهاي متخاصم در جنگ نخست جهاني منتشر شد .



گشايش موزه هنرهاي مدرن نيويرك :

درچنين روزي در سال 1929 ميلادي موزه هنرهاي مدرن نيويورك براي عموم مردم گشايش يافت .



حمله ارتش كلمبيا به سوي كاخ دادگستري :

درچنين روزي در سال 1985 ميلادي ارتش كلمبيا به سوي كاخ دادگستري اين كشور يورش برد . اين كاخ چندي پيش به تصرف مبارزان چپگرا وابسته به جنبش 19 آوريل در آمده بود .



سقوط رييس جمهور تانزانيا :

درچنين روزي در سال 1987 ميلادي حبيب بورگيبا رييس جمهور تانزانيا سقوط كرد . او از زمان استقلال اين كشور در سال 1956 ، رييس جمهور اين كشور بود .



جشن سالگرد انقلاب بلشويكي :

درچنين روزي در سال 1991 ميلادي گروههاي طرفدار كمونيسم و همچنين ضد كمونيسم، در مسكو در سالگرد جشن انقلاب بلشويكي حضور يافته و دست به راهپيمايي زدند .



تولد آلبركامو:





كامو ، نويسنده بزرگ فرانسوي درچنين روزي درسال 1913 ميلادي درالجزاير به دنيا آمد و درهمان جا بزرگ شد . وي پس ازتحصيلات مقدماتي ، كارهاي گوناگوني را در شمال آفريقا پيشه خود ساخت و سپس به روزنامه نگاري پرداخت . كامو گذشته از كار روزنامه نگاري در فرانسه به نوشتن داستان و نمايشنامه دست زد و در سال 1957 ميلادي جايزه نوبل ادبي را دريافت داشت . وي پس از جنگ جهاني دوم همراه با ژان پل سارتر و سيمون دو بووار گروه نويسندگان ، فيلسوفان و منتقدان متعهد فرانسه را تشكيل داد . او از سال 1935 بر ضد فاشيسم شروع به فعاليت كرد و اين امر در آثار آن زمان او به وضوح به چشم مي خورد .

نمايشنامه هاي كاليگولا(1944)، مقاصد ضد و نقيض (1944)، حكومت نظامي (1948)، آدمكشان عادل(1950) ، دو مجموعه مقاله اسطوره سيزيف (1942)، عصيانگر (1951) و رمان هاي بيگانه (1942)، و طاعون (1947) اصلي ترين آثار اويند .

فلسفه كامو كه گاه نزديك به اگزيستانسياليسم است در پوچي و دردناكي جهان خلاصه مي شود . نوشته هاي اوهمگي بوي مرگ وخودكشي يا نوميدي ورنج جاوداني مي دهند . درسال هاي نخست دهه 1940، واقعيت هاي خشن اشغال فرانسه به وسيله سربازان آلمان در نگرش كامو نسبت به جهان تغييري اساسي پديد آورد. او در اين دوره اقداماتي را بر ضد خشونت انقلابي و به ويژه كمونيسم و فلسفه تاريخي آن آغاز كرد. آلبركامو در 1957 جايزه نوبل براي ادبيات را از آن خود كرد.