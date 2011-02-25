حضور اصل چهل و چهارمی ها در فرابورس/ شرکت زیانده نداریم

مصطفی امیدقائمی در گفتگو با مهر درباره حضور شرکتها در فرابورس گفت: ریسک فرابورس از ریسک بورس کمتر است، در حال حاضر هم در فرابورس شرکت زیان ده نداریم، برای شرکتهایی که وارد بورس می شود، تمهیداتی را در نظر می گیریم که در روز اولی که وارد فرابورس می شوند سهام شناور بالایی را داشته باشند.

مدیرعامل فرابورس ایران با اشاره به اینکه تاکنون شرکتهای جدیدالورود وارد فرابورس شده اند، افزود: در بورس شرکتهایی هستند که از گذشته حضور داشته اند اما صنعت آنها چندان مورد استقبال نیست یا اینکه مارک خود را از دست داده اند.

وی ارزش فرابورس را در حال حاضر همراه با سهام همراه اول بیش از 8 هزار میلیارد تومان اعلام کرد و اظهارداشت: نمی توان فرابورس ایران را با سایر فرابورسها به دلیل وجود بازاری به نام بازار سوم مقایسه کرد.

امیدقائمی حجم معاملات را بالغ بر 6 هزار میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: ما می توانیم شرکتهای سهامی خاص را یکبار بپذیریم و پس از اینکه معامله آنها انجام شد از فرابورس اخراج کنیم.

وی درباره عرضه سهام شرکتهای اصل 44 در فرابورس عنوان کرد: اگر شرکتهای اصل 44 در بورس پذیرش و به فروش روند و توسط سهامداران عمده خریداری شوند، بهتر است، زیرا علاوه بر اینکه سهام آنها وثیقه می شود، نظارتهای پس از واگذاری هم توسط سازمان بورس انجام می گیرد.

مدیرعامل فرابورس ایران مهمترین موضوع در فروش سهام قسطی را وصول اقساط عنوان و بیان کرد: با توجه به این امر به نفع تمام سهامداران عمده است که شرکتهای خود را در بورس یا فرابورس پذیرش و یکجا معامله کنند، بنابراین به سازمان خصوصی سازی توصیه می کنم که تمام شرکتهای خود را در آنها پذیرش و عرضه کنند.